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Россияне артиллерией убили двух украинцев на Днепропетровщине

Евгений КизиловПятница, 10 марта 2023, 17:57
Россияне артиллерией убили двух украинцев на Днепропетровщине
иллюстративное фото, Getty Images

Российские войска 10 марта обстреляли из артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Погибли двое мужчин, еще трое - ранены.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram

Детали: По его словам, под обстрел попала Червоногригорьевская община.

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Погибли двое мужчин в возрасте 32 и 41 год, еще трое мужчин получили ранения. Им 42, 52 и 57 лет.

Кроме того, сообщает Лысак, в общине враг "изуродовал" транспортное предприятие, повредил трехэтажку и 7 частных домов.

Повреждения также получили хозяйственные постройки, гараж, автомобиль и линии электропередач.

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Фото последствий обстрела
источник: Лысак в Telegram

Что предшествовало: Ранее глава ОВА рассказывал, что в ночь с четверга на пятницу россияне снова обстреливали общины Днепропетровской области.

Дважды обстрел из тяжелой артиллерии велся по Червоногригорьевской общине.

О человеческих жертвах тогда еще было неизвестно.

Темы: Днепропетровская областьобстрелжертвывойна
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