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Зеленський збирав Ставку: говорили про посилення в Бахмуті й про кордон

Олена РощінаП'ятниця, 10 березня 2023, 20:20
Зеленський збирав Ставку: говорили про посилення в Бахмуті й про кордон
Володимир Зеленський, фото Офісу президента

Президент Володимир Зеленський ввечері 10 березня збирав Ставку верховного головнокомандувача, де йшлося, зокрема, про посилення Сил оборони у Бахмуті Донецької області, а також захист інших регіонів.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні

Пряма мова: "Щойно закінчилося засідання Ставки. Головнокомандувач, командувачі напрямків доповідали щодо ситуації на передовій, загалом у захисті держави.

Схід та південь, кордон. Бахмут і наші можливості посилитися там. Наші відповіді на удари терористів. Захист Херсона та громад Дніпропетровщини, Чернігівщини, Сумщини. Наші потреби в боєприпасах і постачання".

Деталі: Зеленський повідомив, що про зміцнення оборони говорив і з міжнародними партнерами.

Президент відзначив бійців, які захищають Україну на Донеччині. 

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Теми: ЗеленськийставкаБахмутвійна
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