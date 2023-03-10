Зеленський подякував бійцям "Шамана" і "гармашам" 44-ї бригади

Президент Володимир Зеленський відзначив державними нагородами бійців 24-го окремого штурмового батальйону Збройних Сил України, а також подякував захисникам, які чинять спротив ворогу на бахмутському та запорізькому напрямках.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 березня

Пряма мова: "Хочу сьогодні особливо відзначити наших бійців, які захищають Україну на Донеччині. Щодня вони дають вагомі підстави для подяки, дають вагомі результати для України. Морпіхи 35-ї і 36-ї окремих бригад морської піхоти, 55-та окрема артилерійська бригада, десантники "79-ки"... Дякую вам, воїни! І окремо хочу подякувати сьогодні бійцям ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за міцну участь в обороні міста.

Дякую гармашам 44-ї окремої артилерійської бригади, які воюють на Запорізькому напрямку. Вправно знищують позиції й техніку ворога. Дякую вам за це, хлопці!".

Деталі: Президент повідомив також, що 10 березня підписав черговий указ про відзначення українських воїнів державними нагородами. Зокрема, бійців 24-го окремого штурмового батальйону Збройних Сил України.

Зеленський зазначив, що вручив "Хрест бойових заслуг" мамі Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), якого поховали цього дня.

Пряма мова: "І я дякую всім, хто прийшов на церемонію прощання з "Да Вінчі". Усім, хто хотів би прийти, але зараз на фронті, у війську, у шпиталі. Це дуже важливо.

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Важливо, що Україна шанує своїх героїв і демонструє світові, які люди віддають своє життя за свободу нашого народу й усієї Європи. Вдячний кожному й кожній.

Згадайте сьогодні Дмитра, згадайте, будь ласка, усіх тих, кого забрала у нас ця війна – із 24 лютого (2022 року), із 2014-го року. Вічна пам’ять героям!".