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Зеленский собирал Ставку: говорили об усилении в Бахмуте и о границе

Елена РощинаПятница, 10 марта 2023, 20:20
Зеленский собирал Ставку: говорили об усилении в Бахмуте и о границе
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент Владимир Зеленский вечером 10 марта собирал Ставку верховного главнокомандующего, где речь шла, в частности, об усилении Сил обороны в Бахмуте Донецкой области, а также защите других регионов.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "Только что закончилось заседание Ставки. Главнокомандующий, командующие направлений докладывали о ситуации на передовой, в целом в защите государства.

Восток и юг, граница. Бахмут и наши возможности усилиться там. Наши ответы на удары террористов. Защита Херсона и общин Днепропетровской, Черниговской, Сумской областей. Наши нужды в боеприпасах и снабжении".

Детали: Зеленский сообщил, что об укреплении обороны говорил и с международными партнерами.

Президент отметил бойцов, которые защищают Украину в Донецкой области. 

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Темы: ЗеленскийставкаБахмутвойна
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