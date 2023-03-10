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У Федерації фехтування України відреагували на повернення в спорт росіян

Євген КізіловП'ятниця, 10 березня 2023, 19:38
У Федерації фехтування України відреагували на повернення в спорт росіян
Getty Images

Президент Федерації фехтування України Михайло Ілляшев шокований і обурений тим, що Міжнародна федерація фехтування (FIE) повернула росіян і білорусів до світових змагань.

Джерело: Ілляшев у коментарі "Суспільному"

Пряма мова: "Ми глибоко шоковані та обурені, і ми негайно скликаємо засідання президії (Федерації фехтування України – ред.) для прийняття рішення щодо нашої реакції на дії FIE та їх можливе оскарження. Протягом вихідних будемо консультуватись з членами федерації, спортсменами, тренерами, НОКом, Міністерством молоді та спорту".

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Деталі: Ілляшев став президентом Федерації фехтування України в середу 1 березня. До того керівником федерації був Вадим Гутцайт, який також очолює Міністерство молоді та спорту та Національний олімпійський комітет України.

Що передувало: Міжнародна федерація фехтування дозволила російським та білоруським спортсменам знову брати участь у змаганнях, зокрема у відборі на Олімпійські ігри.

Теми: спортРосіяБілорусьУкраїна
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