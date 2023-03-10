В Федерации фехтования Украины отреагировали на возвращение в спорт россиян

Президент Федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев шокирован и возмущен тем, что Международная федерация фехтования (FIE) вернула россиян и белорусов в мировые соревнования.

Источник: Ильяшев в комментарии "Суспільному"

Прямая речь: "Мы глубоко шокированы и возмущены, и мы немедленно созываем заседание президиума (Федерации фехтования Украины - ред.) для принятия решения о нашей реакции на действия FIE и их возможном обжаловании. В течение выходных будем консультироваться с членами федерации, спортсменами, тренерами, НОКом, Министерством молодежи и спорта".

Детали: Ильяшев стал президентом Федерации фехтования Украины в среду 1 марта. До этого руководителем федерации был Вадим Гутцайт, который также возглавляет Министерство молодежи и спорта и Национальный олимпийский комитет Украины.

Что предшествовало: Международная федерация фехтования разрешила российским и белорусским спортсменам снова участвовать в соревнованиях, в частности в отборе на Олимпийские игры.