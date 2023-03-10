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Зеленский поблагодарил бойцов "Шамана" и "пушкарей" 44-й бригады

Елена РощинаПятница, 10 марта 2023, 21:36
Зеленский поблагодарил бойцов Шамана и пушкарей 44-й бригады
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отметил государственными наградами бойцов 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных Сил Украины, а также поблагодарил защитников, которые оказывают сопротивление врагу на бахмутском и запорожском направлениях.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 10 марта

Прямая речь: "Хочу сегодня особо отметить наших бойцов, которые защищают Украину в Донецкой области. Ежедневно они дают веские основания для благодарности, дают весомые результаты для Украины. Морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад морской пехоты, 55-я отдельная артиллерийская бригада, десантники "79-ки"... Спасибо вам, воины! И отдельно хочу поблагодарить сегодня бойцов ГУР МО "Шаман" – за Бахмут, за крепкое участие в обороне города.

Спасибо пушкарям 44-й отдельной артиллерийской бригады, которые воюют на Запорожском направлении. Умело уничтожают позиции и технику врага. Спасибо вам за это, ребята!".

Детали: Президент сообщил также, что 10 марта подписал очередной указ о награждении украинских воинов государственными наградами. В частности, бойцов 24-го отдельного штурмового батальона Вооруженных Сил Украины.

Зеленский отметил, что вручил "Крест боевых заслуг" маме Дмитрия Коцюбайло ("Да Винчи"), которого похоронили в этот день.

Прямая речь: "И я благодарю всех, кто пришел на церемонию прощания с "Да Винчи". Всем, кто хотел бы прийти, но сейчас на фронте, в армии, в госпитале. Это очень важно.

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Важно, что Украина чтит своих героев и демонстрирует миру, какие люди отдают свою жизнь за свободу нашего народа и всей Европы. Благодарен каждому и каждой. 

Вспомните сегодня Дмитрия, вспомните, пожалуйста, всех тех, кого забрала у нас эта война – с 24 февраля (2022 года), с 2014-го года. Вечная память героям!".

Темы: ЗеленскийвойнаДонецкая областьЗапорожская область
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