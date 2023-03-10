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Байден і глава Єврокомісії поговорили про підтримку України та посилення санкцій проти РФ

П'ятниця, 10 березня 2023, 23:59
Байден і глава Єврокомісії поговорили про підтримку України та посилення санкцій проти РФ
Джо Байден і Урсула фон дер Ляєн. Фото з Twitter президента США

Президент США Джо Байден і президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися у Білому домі та обговорили питання енергетичної безпеки і війни в Україні.

Джерела: "Укрінформ", Байден у Twitter, фон дер Ляєн у Twitter

Деталі: Під час зустрічі з Байденом фон дер Ляєн висловила рішучість спільно підтримувати Україну в боротьбі за свободу і незалежність та примусити Росію сплатити високу ціну за її жорстоку війну, пише "Укрінформ".

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Глава Єврокомісії також заявила про необхідність посилення контролю за дотриманням санкцій, введених проти РФ.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та зменшувати здатність Росії вести війну. Ми посилюємо контроль за дотриманням наших санкцій, щоб запобігти ухиленню та обходу. Ми повинні перекрити шляхи постачання, які продовжують живити російську військову машину, і накладатимемо санкції на тих, хто до цього причетний", – йдеться у повідомленні фон дер Ляєн у соцмережі.

Під час спілкування з пресою Байден і фон дер Ляєн підтвердили партнерські й дружні відносини між США та ЄС.

"Ви надзвичайно допомогли нам, коли ми хотіли позбутися залежності від викопного палива з Росії", – наголосила глава Єврокомісії.

"ЄС і США посилили спільну енергетичну, економічну та національну безпеку. Я з нетерпінням чекаю на ще більші досягнення в найближчі роки", – відзначив Байден.

Нагадаємо: 9 березня президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн прогрес у виконанні Україною рекомендацій для початку переговорів про вступ в Євросоюз.

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