Байден і глава Єврокомісії поговорили про підтримку України та посилення санкцій проти РФ

Президент США Джо Байден і президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн зустрілися у Білому домі та обговорили питання енергетичної безпеки і війни в Україні.

Джерела: "Укрінформ", Байден у Twitter, фон дер Ляєн у Twitter

Деталі: Під час зустрічі з Байденом фон дер Ляєн висловила рішучість спільно підтримувати Україну в боротьбі за свободу і незалежність та примусити Росію сплатити високу ціну за її жорстоку війну, пише "Укрінформ".

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Глава Єврокомісії також заявила про необхідність посилення контролю за дотриманням санкцій, введених проти РФ.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та зменшувати здатність Росії вести війну. Ми посилюємо контроль за дотриманням наших санкцій, щоб запобігти ухиленню та обходу. Ми повинні перекрити шляхи постачання, які продовжують живити російську військову машину, і накладатимемо санкції на тих, хто до цього причетний", – йдеться у повідомленні фон дер Ляєн у соцмережі.

We’ll continue to support Ukraine and diminish Russia’s ability to wage war.



We are stepping up enforcement of our sanctions to prevent evasion & circumvention.



We must disrupt the supply routes that continue to feed Russia’s military machine and will sanction those involved. pic.twitter.com/7p55eyWZHl ВІДЕО ДНЯ March 10, 2023

Під час спілкування з пресою Байден і фон дер Ляєн підтвердили партнерські й дружні відносини між США та ЄС.

"Ви надзвичайно допомогли нам, коли ми хотіли позбутися залежності від викопного палива з Росії", – наголосила глава Єврокомісії.

"ЄС і США посилили спільну енергетичну, економічну та національну безпеку. Я з нетерпінням чекаю на ще більші досягнення в найближчі роки", – відзначив Байден.

Madam President, it’s always good to have you back at the White House.



Together, the EU and U.S. have increased our shared energy security, economic security, and national security.



I look forward to achieving even more in the coming years. pic.twitter.com/nKbxzGUrTv — President Biden (@POTUS) March 10, 2023

Нагадаємо: 9 березня президент Володимир Зеленський обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн прогрес у виконанні Україною рекомендацій для початку переговорів про вступ в Євросоюз.