Байден и глава Еврокомиссии поговорили о поддержке Украины и усилении санкций против РФ

Президент США Джо Байден и президента Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретились в Белом доме и обсудили вопросы энергетической безопасности и войны в Украине.

Источники: "Укринформ", Байден в Twitter, фон дер Ляйен в Twitter

Детали: Во время встречи с Байденом фон дер Ляйен выразила решимость совместно поддерживать Украину в борьбе за свободу и независимость и заставить Россию заплатить высокую цену за ее жестокую войну, пишет "Укринформ".

Реклама:

Глава Еврокомиссии также заявила о необходимости усиления контроля за соблюдением санкций, введенных против РФ.

"Мы будем продолжать поддерживать Украину и уменьшать способность России вести войну. Мы усиливаем контроль за соблюдением наших санкций, чтобы предотвратить уклонение и обход. Мы должны перекрыть пути поставки, которые продолжают питать российскую военную машину, и будем накладывать санкции на тех, кто к этому причастен", – говорится в сообщении фон дер Ляйен в соцсети.

We’ll continue to support Ukraine and diminish Russia’s ability to wage war. We are stepping up enforcement of our sanctions to prevent evasion & circumvention. We must disrupt the supply routes that continue to feed Russia’s military machine and will sanction those involved. pic.twitter.com/7p55eyWZHl

Во время общения с прессой Байден и фон дер Ляйен подтвердили партнерские и дружеские отношения между США и ЕС.

"Вы очень помогли нам, когда мы хотели избавиться от зависимости от ископаемого топлива из России", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

"ЕС и США усилили совместную энергетическую, экономическую и национальную безопасность. Я с нетерпением жду еще больших достижений в ближайшие годы", – отметил Байден.

Madam President, it’s always good to have you back at the White House.



Together, the EU and U.S. have increased our shared energy security, economic security, and national security.



I look forward to achieving even more in the coming years. pic.twitter.com/nKbxzGUrTv