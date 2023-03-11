Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ISW пояснив, навіщо росіяни будують оборонні лінії у глибокому тилу

"Українська правда"Субота, 11 березня 2023, 03:35
ISW пояснив, навіщо росіяни будують оборонні лінії у глибокому тилу
Оборонна лінія окупантів. Ілюстративне фото з відкритих джерел

Будівництво оборонних ліній росіянами в Бєлгородській і Курській областях є інформаційною операцією, щоб зобразити Україну загрозою РФ. Натомість будівництво укріплень в окупованому Криму свідчить про невпевненість росіян у спроможності утримувати захопленні території на півдні України.

Джерело: Інститут вивчення війни

Деталі: Російські війська продовжують встановлювати оборонні лінії в тилових районах далеко від нинішньої лінії фронту, а також у самій Росії, де, ймовірно, ніколи не будуть вестися бойові дії, йдеться у звіті ISW.

Реклама:

Зокрема, губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив 9 березня, що російська влада завершила будівництво "засічної лінії" укріплень уздовж кордону з Україною. Він заявив, що російські війська повинні виділити сили для захисту цієї системи укріплень у разі нападу України на Бєлгородську область. Гладков також повідомив, що російські чиновники витратили 10 млрд рублів (близько 132 млн доларів) на будівництво оборонної лінії, що, вважають аналітики інституту, ймовірно, є марною тратою коштів на тлі питань про здатність Росії фінансувати свої військові зусилля в Україні.

Український Генеральний штаб також повідомив 10 березня, що російські війська продовжують будувати укріплення вздовж кордону Курської області з Україною. Це ще одна російська область, де, вважають в ISW, ймовірно, ніколи не буде бойових дій.

Крім того, глава окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив 10 березня, що російські війська будують оборонну лінію в Криму. В інституті зазначили, що укріплення в Криму знаходяться далеко від нинішньої лінії фронту на півдні України, а російський персонал і техніка, розміщені на цих лініях, були б більш доречними в інших місцях України.

ВІДЕО ДНЯ

Аналітики ISW вважають, що російські чиновники в Курській і Бєлгородській областях, ймовірно, будують оборонні укріплення на підтримку інформаційних операцій, які мають на меті зобразити Україну як загрозу російській території, щоб представити війну в Україні як життєво важливу для РФ.

Продовження будівництва російських укріплень у Криму, припускають експерти інституту, може свідчити про те, що російські війська не впевнені у своїй здатності утримувати окуповані території на півдні України в довгостроковій перспективі.

В ISW додали, що наразі не спостерігають розгортання російських військ на жодній з цих оборонних ліній, а тому укріплення наразі не є важливими для російських операцій в Україні.

Теми: РосіявійнаКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Путін може відвідати саміт G20 в Індії – ЗМІ
Окупанти Запоріжжя не полишають спроб змусити місцевих мешканців воювати проти України – Федоров
Зеленський відповів на петицію про перейменування Росії на Московію
Сили оборони відбили понад 100 ворожих атак – зведення
Останні новини
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
12:31
Hyundai вирішив продати завод у Росії
Усі новини...
Реклама: