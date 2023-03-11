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ISW объяснил, зачем россияне строят оборонительные линии в глубоком тылу

"Украинская правда"Суббота, 11 марта 2023, 04:35
ISW объяснил, зачем россияне строят оборонительные линии в глубоком тылу
Оборонительная линия оккупантов. Иллюстративное фото из открытых источников

Строительство оборонительных линий россиянами в Белгородской и Курской областях является информационной операцией, чтобы изобразить Украину угрозой РФ. Зато строительство укреплений в оккупированном Крыму свидетельствует о неуверенности россиян в способности удерживать захваченные территории на юге Украины.

Источник: Институт изучения войны

Детали: Российские войска продолжают устанавливать оборонительные линии в тыловых районах вдали от нынешней линии фронта, а также в самой России, где, вероятно, никогда не будут вестись боевые действия, говорится в отчете ISW.

В частности, губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил 9 марта, что российские власти завершили строительство "засечной линии" укреплений вдоль границы с Украиной. Он заявил, что российские войска должны выделить силы для защиты этой системы укреплений в случае нападения Украины на Белгородскую область. Гладков также сообщил, что российские чиновники потратили 10 млрд рублей (около 132 млн долларов) на строительство оборонительной линии, что, считают аналитики института, вероятно, является пустой тратой средств на фоне вопросов о способности России финансировать свои военные усилия в Украине.

Украинский Генеральный штаб также сообщил 10 марта, что российские войска продолжают строить укрепления вдоль границы Курской области с Украиной. Это еще одна российская область, где, считают в ISW, вероятно, никогда не будет боевых действий.

Кроме того, глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов заявил 10 марта, что российские войска строят оборонительную линию в Крыму. В институте отметили, что укрепления в Крыму находятся далеко от нынешней линии фронта на юге Украины, а российский персонал и техника, размещенные на этих линиях, были бы более уместными в других местах Украины.

Аналитики ISW считают, что российские чиновники в Курской и Белгородской областях, вероятно, строят оборонительные укрепления в поддержку информационных операций, которые имеют целью изобразить Украину как угрозу российской территории, чтобы представить войну в Украине как жизненно важную для РФ.

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Продолжение строительства российских укреплений в Крыму, предполагают эксперты института, может свидетельствовать о том, что российские войска не уверены в своей способности удерживать оккупированные территории на юге Украины в долгосрочной перспективе.

В ISW добавили, что пока не наблюдают развертывания российских войск ни на одной из этих оборонительных линий, а потому укрепления пока не являются важными для российских операций в Украине.

Темы: РосcиявойнаКрым
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