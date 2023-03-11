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Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию

"Украинская правда"Суббота, 11 марта 2023, 05:31
Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию
Владимир Зеленский. Фото ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел электронную петицию, автор которой предлагает официально переименовать название "Россия" на "Московия" и заменить термины "российский" на "московский", а "Российская Федерация" – на "Московская федерация".

Источник: ответ президента на петицию

Детали: Автор петиции, которая набрала более 25 тыс. подписей, указывает, что "историческим названием России является Московия".

"Это название употреблялось в европейских и в некоторых азиатских языках. На многих исторических картах XVI-XIX вв., которые изготавливались в Европе до и после переименования Московского царства во Всероссийскую империю, также фигурирует это название", – говорится в петиции.

Автор обращения отмечает, что "Россия существует только 301 год" – с 22 октября 1721 года, когда московский царь Петр I провозгласил Московское царство "Российской империей".

В своем ответе Владимир Зеленский указал, что "затронутый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия".

Зеленский также сообщил, что обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вместе с научными учреждениями комплексно проработать этот вопрос.

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Напомним: Посол Украины в ООН Сергей Кислица считает, что Украина может принять закон, по которому будет называть Россию Московией.

Темы: РосcияЗеленский
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