"Дивний" танкер впродовж тижня плавав над "Північними потоками" перед вибухами на них – ЗМІ
Танкер Minerva Julie, який плаває під прапором Греції, з 6 по 12 вересня курсував над газопроводами "Північний потік" і "Північний потік-2". Його переміщення можуть бути пов'язані з вибухами на трубопроводах, які сталися 26 вересня.
Джерело: видання Business Insider
Деталі: На дивні маршрути танкера звернув увагу данський аналітик Олівер Александер, який проаналізував дані морської автоматичної ідентифікаційної системи (AIS) із суден, які проходили поблизу місця трьох із чотирьох ниток трубопроводу незадовго до пошкодження, пише видання.
Аналітик встановив, що 600-футовий танкер Minerva Julie прямував на схід із Роттердама, але 6 вересня він раптово майже на тиждень зупинився посеред Балтійського моря. Поплававши шість днів над "Північними потоками", танкер попрямував до Таллінна, а звідти поплив до Санкт-Петербурга, де пришвартувався 18 вересня.
Власники танкера пояснили виданню дивну затримку тим, що судно чекало на інструкції щодо подальшого маршруту.
Business Insider вважає, навіть якщо танкер ніяк не причетний до вибухів на трубопроводах, свідчення екіпажу можуть надати цінні відомості слідчим.
Що цьому передувало:
- 26 вересня 2022 року внаслідок вибухів на трубопроводах "Північних потоків" 1 і 2 біля острова Борнхольм у Балтійському морі розпочався витік на чотирьох ділянках газопроводів у виключних економічних зонах Данії та Швеції.
- 7 березня у низці іноземних ЗМІ, зокрема, в німецьких та в американській The New York Times, з'явилися повідомлення про нібито причетність "проукраїнських груп" до інциденту.
- Президент Володимир Зеленський заперечив будь-яку причетність України до вибухів на газопроводах "Північного потоку". Він припускає, що ця інформація поширюється з метою сповільнити допомогу Україні.