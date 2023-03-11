"Странный" танкер в течение недели плавал над "Северными потоками" перед взрывами на них – СМИ
Танкер Minerva Julie, который плавает под флагом Греции, с 6 по 12 сентября курсировал над газопроводами "Северный поток" и "Северный поток-2". Его перемещения могут быть связаны со взрывами на трубопроводах, которые произошли 26 сентября.
Источник: издание Business Insider
Детали: На странные маршруты танкера обратил внимание датский аналитик Оливер Александер, который проанализировал данные морской автоматической идентификационной системы (AIS) с судов, которые проходили вблизи места трех из четырех ниток трубопровода незадолго до повреждения, пишет издание.
Аналитик установил, что 600-футовый танкер Minerva Julie направлялся на восток из Роттердама, но 6 сентября он внезапно почти на неделю остановился посреди Балтийского моря. Поплавав шесть дней над "Северными потоками", танкер направился в Таллинн, а оттуда поплыл в Санкт-Петербург, где пришвартовался 18 сентября.
Владельцы танкера объяснили изданию странную задержку тем, что судно ждало инструкций по дальнейшему маршруту.
Business Insider считает, даже если танкер никак не причастен к взрывам на трубопроводах, показания экипажа могут предоставить ценные сведения следователям.
Что этому предшествовало:
- 26 сентября 2022 года в результате взрывов на трубопроводах "Северных потоков" 1 и 2 у острова Борнхольм в Балтийском море началась утечка на четырех участках газопроводов в исключительных экономических зонах Дании и Швеции.
- 7 марта в ряде иностранных СМИ, в частности, в немецких и в американской The New York Times, появились сообщения о якобы причастности "проукраинских групп" к инциденту.
- Президент Владимир Зеленский отрицает любую причастность Украины к взрывам на газопроводах "Северного потока". Он предполагает, что эта информация распространяется с целью замедлить помощь Украине.