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Британія закликала спонсорів Олімпійських ігор не допустити повернення росіян у міжнародний спорт

"Українська правда"Субота, 11 березня 2023, 07:42
Британія закликала спонсорів Олімпійських ігор не допустити повернення росіян у міжнародний спорт
Емблема Олімпійських ігор. Фото з відкритих джерел

Уряд Великої Британії звернувся до компаній-спонсорів Олімпійських ігор із закликом тиснути на Міжнародний олімпійський комітет, щоби не допустити участь російських і білоруських спортсменів в Олімпіаді, яка пройде у 2024 році в Парижі.

Джерело: The Guardian

Деталі: Повідомляється, що міністр культури Британії Люсі Фрейзер закликала британських виконавчих директорів світових партнерів МОК, зокрема Coca-Cola, Intel, Samsung і Visa, вплинути на рішення комітету, який схиляється до послаблення заборони для росіян і білорусів.

"Ми знаємо, що спорт і політика в Росії та Білорусі тісно переплетені. Ми впевнені, що режимам у Росії та Білорусі не можна дозволити використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях.

Поки наші занепокоєння та відсутність конкретних деталей щодо працездатної моделі "нейтралітету" не будуть розглянуті, ми не згодні з тим, що російським і білоруським спортсменам слід дозволити повернутися до змагань", – йдеться в листі міністра до спонсорів.

Що цьому передувало:

  • Президент МОК Томас Бах заявив, що хоче "вивчити можливість" повернення атлетів з Росії та Білорусі у міжнародний спорт навіть попри те, що це може бути причиною бойкоту змагань з боку України.
  • Володимир Зеленський звернувся з листом до президентів провідних міжнародних спортивних федерацій із закликом визначитися щодо прагнення МОК повернути російських спортсменів у міжнародні змагання.

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Теми: ОлімпіадаВелика Британія
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