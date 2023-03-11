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Британия призвала спонсоров Олимпийских игр не допустить возвращения россиян в международный спорт

"Украинская правда"Суббота, 11 марта 2023, 06:42
Британия призвала спонсоров Олимпийских игр не допустить возвращения россиян в международный спорт
Эмблема Олимпийских игр. Фото из открытых источников

Правительство Великобритании обратилось к компаниям-спонсорам Олимпийских игр с призывом давить на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, которая пройдет в 2024 году в Париже.

Источник: The Guardian

Детали: Сообщается, что министр культуры Великобритании Люси Фрейзер призвала британских исполнительных директоров мировых партнеров МОК, в частности Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, повлиять на решение комитета, который склоняется к ослаблению запрета для россиян и белорусов.

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"Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены. Мы уверены, что режимам в России и Беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях.

Пока наши беспокойства и отсутствие конкретных деталей относительно работоспособной модели "нейтралитета" не будут рассмотрены, мы не согласны с тем, что российским и белорусским спортсменам следует позволить вернуться к соревнованиям", – говорится в письме министра к спонсорам.

Что этому предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • Президент МОК Томас Бах заявил, что хочет "изучить возможность" возвращения атлетов из России и Беларуси в международный спорт даже несмотря на то, что это может быть причиной бойкота соревнований со стороны Украины.
  • Владимир Зеленский обратился с письмом к президентам ведущих международных спортивных федераций с призывом определиться относительно стремления МОК вернуть российских спортсменов в международные соревнования.

Темы: ОлимпиадаВеликобритания
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