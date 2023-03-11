Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Фронт у Бахмуті проходить по центру міста – британська розвідка

"Європейська правда"Субота, 11 березня 2023, 09:49
Фронт у Бахмуті проходить по центру міста – британська розвідка
бахмут, фото дмитра ларіна, уп

Російські сили, представлені найманцями приватної військової компанії "Вагнера", за останні чотири дні взяли під контроль більшість східної частини міста Бахмут на Донеччині, й тепер лінія фронту проходить по його центру по річці Бахмутка.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в суботньому огляді розвідувальної спільноти міністерства оборони Великої Британії.

Там зазначається, що Збройні Сили України продовжують утримувати західну частину Бахмута і зруйнували ключові мости через Бахмутку, "яка протікає з півночі на південь через смугу відкритої місцевості шириною 200-800 м між забудованими районами".

"Оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь з укріплених будівель на заході, ця територія перетворилася на "зону смерті", що, ймовірно, зробить її дуже складною для сил "Вагнера", які намагатимуться продовжити свій фронтальний наступ на захід", – вказується в огляді.

Водночас британська розвідка зазначає, що українські сили та їхні лінії постачання на захід від Бахмута залишаються вразливими до постійних спроб сил РФ обійти захисників з півночі та півдня.

Бахмут протягом останніх місяців залишається ареною найзапекліших боїв в Україні. Українське командування ухвалили рішення не виходити з міста, пояснюючи це тим, що оборона дозволить виснажити найбільш боєздатні російські сили.

Водночас як раніше зазначала розвідувальна спільнота британського Міноборони, українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили українських оборонців та російських загарбників.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.

Теми: БахмутвійнаЗбройні сили
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПерші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

Кабмін пропонує збільшити видатки держбюджету на понад пів трильйона: кошти спрямують на оборону

відеоЧенці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Міжнародний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини

Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків

Усі новини...
Зеленський відповів на петицію про перейменування Росії на Московію
Від обстрілів на Херсонщині та Донеччині за добу 5 загиблих та 19 поранених цивільних
"Дивний" танкер впродовж тижня плавав над "Північними потоками" перед вибухами на них – ЗМІ
Ще понад тисячу окупантів ліквідували в Україні
Останні новини
21:28
США заохочують лідера Китаю поговорити із Зеленським про війну в Україні
21:15
У ЄС розробляють свій закон про "іноагентів" – ЗМІ
21:11
Кубраков: ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді
20:48
Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія - скорочує експорт - SIPRI
20:45
Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи
20:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
20:37
Українські військові в Німеччині завершили навчання на танку Leopard 2
20:35
МОН припинило співпрацю з Parimatch
20:35
Позиція РФ щодо 60-денного продовження "зернового коридору" суперечить угоді - Кубраков
20:27
Президент Чехії: вступ України в ЄС не буде таким суперечливим, як у НАТО
Усі новини...