Фронт у Бахмуті проходить по центру міста – британська розвідка

Російські сили, представлені найманцями приватної військової компанії "Вагнера", за останні чотири дні взяли під контроль більшість східної частини міста Бахмут на Донеччині, й тепер лінія фронту проходить по його центру по річці Бахмутка.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в суботньому огляді розвідувальної спільноти міністерства оборони Великої Британії.

Там зазначається, що Збройні Сили України продовжують утримувати західну частину Бахмута і зруйнували ключові мости через Бахмутку, "яка протікає з півночі на південь через смугу відкритої місцевості шириною 200-800 м між забудованими районами".

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"Оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь з укріплених будівель на заході, ця територія перетворилася на "зону смерті", що, ймовірно, зробить її дуже складною для сил "Вагнера", які намагатимуться продовжити свій фронтальний наступ на захід", – вказується в огляді.

Водночас британська розвідка зазначає, що українські сили та їхні лінії постачання на захід від Бахмута залишаються вразливими до постійних спроб сил РФ обійти захисників з півночі та півдня.

Бахмут протягом останніх місяців залишається ареною найзапекліших боїв в Україні. Українське командування ухвалили рішення не виходити з міста, пояснюючи це тим, що оборона дозволить виснажити найбільш боєздатні російські сили.

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Водночас як раніше зазначала розвідувальна спільнота британського Міноборони, українська оборона Бахмута продовжує виснажувати сили українських оборонців та російських загарбників.

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута може зазнати поразки найближчими днями, однак це не обов’язково стане переламним моментом у війні.