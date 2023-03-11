Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фронт в Бахмуте проходит по центру города - британская разведка

"Европейская правда"Суббота, 11 марта 2023, 09:49
Фронт в Бахмуте проходит по центру города - британская разведка
бахмут, фото дмитрия ларина, уп

Российские силы, представленные наемниками частной военной компании "Вагнера", за последние четыре дня взяли под контроль большую часть восточной части города Бахмут Донецкой области, и теперь линия фронта проходит по его центру по реке Бахмутка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании.

Там отмечается, что Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать западную часть Бахмута и разрушили ключевые мосты через Бахмутку, "которая протекает с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200-800 м между застроенными районами".

"Поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, эта территория превратилась в "зону смерти", что, вероятно, сделает ее очень сложной для сил "Вагнера", которые будут пытаться продолжить свое фронтальное наступление на запад", - указывается в обзоре.

В то же время британская разведка отмечает, что украинские силы и их линии снабжения к западу от Бахмута остаются уязвимыми к постоянным попыткам сил РФ обойти защитников с севера и юга.

Бахмут в течение последних месяцев остается ареной ожесточенных боев в Украине. Украинское командование приняло решение не выходить из города, объясняя это тем, что оборона позволит истощить наиболее боеспособные российские силы.

В то же время, как ранее отмечало разведывательное сообщество британского Минобороны, украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы украинских защитников и российских захватчиков.

ВИДЕО ДНЯ

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.

Темы: БахмутвойнаВооруженные силы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоПервые украинские экипажи завершили обучение на танках Leopard 2 в Испании

Падение ВВП в 4 квартале прошлого года превысило 31% – Госстат

Кабмин предлагает увеличить расходы госбюджета более чем на полтриллиона: средства направят на оборону

видеоМонахи УПЦ МП не намерены выселяться из Киево-Печерской Лавры

Международный суд откроет против России два дела о военных преступлениях

Арахамия ответил премьеру Грузии намеками на публикацию транзакций с банковских счетов

Все новости...
Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию
От обстрелов на Херсонщине и Донетчине за сутки 5 погибших и 19 раненых гражданских
"Странный" танкер в течение недели плавал над "Северными потоками" перед взрывами на них – СМИ
Еще более тысячи оккупантов ликвидировали в Украине
Последние новости
21:40
Картофель по 27 грн за кг: СМИ узнали первую версию цен от другого поставщика для ВСУ
21:39
В театре в Цюрихе создали Ukrainian kiosk: первой гостьей стала Оксана Забужко
21:28
США поощряют лидера Китая поговорить с Зеленским о войне в Украине
21:15
В ЕС разрабатывают свой закон об "иноагентах" – СМИ
21:11
Кубраков: идея РФ о продлении зерновой инициативы на 60 дней противоречит соглашению
20:48
Украина в прошлом году стала третьим импортером оружия в мире, Россия – сокращает экспорт – SIPRI
20:45
Глава Минобороны Италии обвинил группу "Вагнера" в разжигании миграционного кризиса
20:38
В МИД определились с послами Украины в Китае, Индии и Бразилии
20:37
Украинские военные в Германии завершили обучение на танке Leopard 2
20:35
МОН прекратило сотрудничество с Parimatch
Все новости...