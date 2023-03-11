Фронт в Бахмуте проходит по центру города - британская разведка

Российские силы, представленные наемниками частной военной компании "Вагнера", за последние четыре дня взяли под контроль большую часть восточной части города Бахмут Донецкой области, и теперь линия фронта проходит по его центру по реке Бахмутка.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в субботнем обзоре разведывательного сообщества министерства обороны Великобритании.

Там отмечается, что Вооруженные Силы Украины продолжают удерживать западную часть Бахмута и разрушили ключевые мосты через Бахмутку, "которая протекает с севера на юг через полосу открытой местности шириной 200-800 м между застроенными районами".

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"Поскольку украинские подразделения могут вести огонь из укрепленных зданий на западе, эта территория превратилась в "зону смерти", что, вероятно, сделает ее очень сложной для сил "Вагнера", которые будут пытаться продолжить свое фронтальное наступление на запад", - указывается в обзоре.

В то же время британская разведка отмечает, что украинские силы и их линии снабжения к западу от Бахмута остаются уязвимыми к постоянным попыткам сил РФ обойти защитников с севера и юга.

Бахмут в течение последних месяцев остается ареной ожесточенных боев в Украине. Украинское командование приняло решение не выходить из города, объясняя это тем, что оборона позволит истощить наиболее боеспособные российские силы.

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В то же время, как ранее отмечало разведывательное сообщество британского Минобороны, украинская оборона Бахмута продолжает истощать силы украинских защитников и российских захватчиков.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинская оборона Бахмута может потерпеть поражение в ближайшие дни, однако это не обязательно станет переломным моментом в войне.