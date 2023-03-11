Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння – Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Росія на війні вичерпує підготовлені запаси озброєння, які накопичувала роками.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями.

Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію.

Корупційна економіка не в змозі забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги".