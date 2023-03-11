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Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння – Данілов

Роман ПетренкоСубота, 11 березня 2023, 15:52
Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння – Данілов
фото уп

Секретар РНБО Олексій Данілов наголосив, що Росія на війні вичерпує підготовлені запаси озброєння, які накопичувала роками.

Джерело: Данілов у Twitter

Пряма мова Данілова: "Росія вичерпує підготовлені запаси озброєння. Ракети, військова техніка накопичувалась десятиліттями.

Розрахунки передбачали бліцкриг, а не бліцутилізацію.

Корупційна економіка не в змозі забезпечити фронт, зовнішня допомога для терористичної Росії – питання першочергової ваги".

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Теми: ДаніловРНБОвійнаРосія
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