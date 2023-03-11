Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения - Данилов
Суббота, 11 марта 2023, 14:52
Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Россия на войне исчерпывает подготовленные запасы вооружения, которые накапливала годами.
Источник: Данилов в Twitter
Прямая речь Данилова: "Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Ракеты, военная техника накапливалась десятилетиями.
Реклама:
Расчеты предусматривали блицкриг, а не блицутилизацию.
Коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической России - вопрос первоочередной важности".