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Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения - Данилов

Роман ПетренкоСуббота, 11 марта 2023, 15:52
Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения - Данилов
фото уп

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Россия на войне исчерпывает подготовленные запасы вооружения, которые накапливала годами.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Ракеты, военная техника накапливалась десятилетиями.

Расчеты предусматривали блицкриг, а не блицутилизацию.

Коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической России - вопрос первоочередной важности".

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Темы: ДаниловСНБОвойнаРосcия
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