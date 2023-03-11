Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что Россия на войне исчерпывает подготовленные запасы вооружения, которые накапливала годами.

Источник: Данилов в Twitter

Прямая речь Данилова: "Россия исчерпывает подготовленные запасы вооружения. Ракеты, военная техника накапливалась десятилетиями.

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Расчеты предусматривали блицкриг, а не блицутилизацию.

Коррупционная экономика не в состоянии обеспечить фронт, внешняя помощь для террористической России - вопрос первоочередной важности".