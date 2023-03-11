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Окупанти втратили на Бахмутському напрямку понад 500 військових за добу – ЗСУ

Катерина ТищенкоСубота, 11 березня 2023, 18:00
Окупанти втратили на Бахмутському напрямку понад 500 військових за добу – ЗСУ
Бахмут, фото Дмитра Ларіна, УП

Протягом доби росіяни втратили на Бахмутському напрямку 221 військового вбитими і 314 – пораненими.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі телемарафону

Пряма мова: "За цю добу ворог на Бахмутському відрізку фронту 157 разів обстріляв різними видами артилерії… Відбулося 53 боєзіткнення, 16 разів обстріляв тільки сам Бахмут і 23 боєзіткнення відбулося в районі самого міста.

В ході боїв 221 ворог був убитий, 314 зазнали поранень різного ступеня важкості".

Деталі: На питання, чи є можливість підвозити оборонцям Бахмута необхідні речі, Череватий відповів: "Нашими інженерами, командирами підрозділів робиться все, щоб захисники Бахмута мали необхідні боєприпаси, амуніцію, медикаменти, їжу і звідти могли переправляти наших поранених у безпечні місця".

Що передувало: 10 березня Череватий припустив, що безславна історія ПВК "Вагнера" наближається до кінця, завдяки втратам під Бахмутом.

Теми: Бахмутвійна
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