"Безславна історія "Вагнера" наближається до кінця на бахмутських полях" – Череватий

Сили оборони України спостерігають за конфліктом власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з військовим керівництвом Росії та вважають, що безславна історія цього формування наближається до кінця, завдяки втратам ПВК під Бахмутом.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми спостерігаємо за радіоперехопленнями і за зверненнями Пригожина в ефірі. Що в нього є тертя і конфлікт з командуванням "операцією"... з Герасимовим. Сам Пригожин, а також його терористи ображали військове керівництво країни-агресора, в тому числі Герасимова.

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Природньо, що у них є якісь тертя і небажання допомагати йому, і навпаки, у Пригожина є бажання зберегти свою військово-політичну суб'єктність, стати вагомою фігурою, яка впливає на прийняття процесів у РФ, проте (цьому перешкоджають –ред.) доблесть і майстерність ЗСУ, які фактично знищили угрупування "Вагнера". Воно суттєво зазнало втрат і, можна сказати, більша частина його полягла на бахмутських полях.

Зрозуміло, що ці процеси ведуть до того, що їхня безславна історія в середній перспективі закінчиться".

Деталі: Стосовно загалом ситуації на сході, Череватий зазначив, що противник намагається і далі проводити атакувальні дії на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямку.

ВІДЕО ДНЯ

Бахмут – головне вістря їхнього удару. Тільки за цю добу в районі Залізнянського-Оріхового-Василівки-Дубово-Василівки, самого Бахмута, Іванівського ворог намагався проводити штурмові дії, здійснив 188 обстрілів ствольною та реактивною артилерією.

На цьому напрямку відбулося 57 боєзіткнень. Ворог втратив 191 військовослужбовця вбитими та 319 пораненими.

В районі самого Бахмута минулої доби було 20 обстрілів і 23 боєзіткнення.

На Куп'янсько-Лиманському напрямку відбулося 347 обстрілів, цей напрямок, за словами Череватого, є рекордсменом за вживанням ворогом артилерійських і реактивних систем залпового вогню.

Там відбулось 5 авіазіткнень, 35 окупантів убито, 55 поранено.

Також, за словами полковника, на цьому напрямку вже кілька тижнів спостерігається намагання використовувати бронетехніку, яка щодоби знищується. Цієї доби підбито два танки Т-72 і два БМП-2.