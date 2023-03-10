Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Безславна історія "Вагнера" наближається до кінця на бахмутських полях" – Череватий

Валентина РоманенкоП'ятниця, 10 березня 2023, 13:51
Безславна історія Вагнера наближається до кінця на бахмутських полях – Череватий
ЄВГЕНІЙ ПРИГОЖИН. ФОТО GETTY IMAGES

Сили оборони України спостерігають за конфліктом власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з військовим керівництвом Росії та вважають, що безславна історія цього формування наближається до кінця, завдяки втратам ПВК під Бахмутом.

Джерело: речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Ми спостерігаємо за радіоперехопленнями і за зверненнями Пригожина в ефірі. Що в нього є тертя і конфлікт з командуванням "операцією"... з Герасимовим. Сам Пригожин, а також його терористи ображали військове керівництво країни-агресора, в тому числі Герасимова.

Природньо, що у них є якісь тертя і небажання допомагати йому, і навпаки, у Пригожина є бажання зберегти свою військово-політичну суб'єктність, стати вагомою фігурою, яка впливає на прийняття процесів у РФ, проте (цьому перешкоджають –ред.) доблесть і майстерність ЗСУ, які фактично знищили угрупування "Вагнера". Воно суттєво зазнало втрат і, можна сказати, більша частина його полягла на бахмутських полях.

Зрозуміло, що ці процеси ведуть до того, що їхня безславна історія в середній перспективі закінчиться".

Деталі: Стосовно загалом ситуації на сході, Череватий зазначив, що противник намагається і далі проводити атакувальні дії на Куп'янсько-Лиманському та Бахмутському напрямку.

Бахмут – головне вістря їхнього удару. Тільки за цю добу в районі Залізнянського-Оріхового-Василівки-Дубово-Василівки, самого Бахмута, Іванівського ворог намагався проводити штурмові дії, здійснив 188 обстрілів ствольною та реактивною артилерією.

ВІДЕО ДНЯ

На цьому напрямку відбулося 57 боєзіткнень. Ворог втратив 191 військовослужбовця вбитими та 319 пораненими.

В районі самого Бахмута минулої доби було 20 обстрілів і 23 боєзіткнення.

На Куп'янсько-Лиманському напрямку відбулося 347 обстрілів, цей напрямок, за словами Череватого, є рекордсменом за вживанням ворогом артилерійських і реактивних систем залпового вогню.

Там відбулось 5 авіазіткнень, 35 окупантів убито, 55 поранено.

Також, за словами полковника, на цьому напрямку вже кілька тижнів спостерігається намагання використовувати бронетехніку, яка щодоби знищується. Цієї доби підбито два танки Т-72 і два БМП-2.

Теми: ВагнерБахмутвійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

фотоПерші українські екіпажі завершили навчання на танках Leopard 2 в Іспанії

Падіння ВВП у 4 кварталі минулого року перевищило 31% – Держстат

Кабмін пропонує збільшити видатки держбюджету на понад пів трильйона: кошти спрямують на оборону

відеоЧенці УПЦ МП не збираються виселятися з Києво-Печерської Лаври

Міжнародний суд відкриє проти Росії дві справи про воєнні злочини

Арахамія відповів прем’єру Грузії натяками про публікацію транзакцій з банківських рахунків

Усі новини...
Вагнер
Пригожин каже, що його відключили від спецзв'язку, щоб не просив боєприпаси
"Вагнер" втрачає підтримку регулярних військ РФ під Бахмутом – CNN
РФ втратила до 30 тисяч "вагнерівців" у боях за Бахмут, кожен третій загинув – західна розвідка
Останні новини
21:15
У ЄС розробляють свій закон про "іноагентів" – ЗМІ
21:11
Кубраков: ідея РФ про продовження зернової ініціативи на 60 днів суперечить угоді
20:48
Україна торік стала третім імпортером зброї в світі, Росія - скорочує експорт - SIPRI
20:45
Глава Міноборони Італії звинуватив групу "Вагнера" у розпалюванні міграційної кризи
20:38
В МЗС визначилися з послами України в Китаї, Індії та Бразилії
20:37
Українські військові в Німеччині завершили навчання на танку Leopard 2
20:35
МОН припинило співпрацю з Parimatch
20:35
Позиція РФ щодо 60-денного продовження "зернового коридору" суперечить угоді - Кубраков
20:27
Президент Чехії: вступ України в ЄС не буде таким суперечливим, як у НАТО
20:23
Ексочільника ДПЗКУ екстрадували до України
Усі новини...