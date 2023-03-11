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Оккупанты потеряли на Бахмутском направлении более 500 военных за сутки – ВСУ

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 17:00
Оккупанты потеряли на Бахмутском направлении более 500 военных за сутки – ВСУ
Бахмут, фото Дмитрия Ларина, УП

В течение суток россияне потеряли на Бахмутском направлении 221 военного убитыми и 314 – ранеными.

Источник: представитель Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона

Прямая речь: "За эти сутки враг на Бахмутском отрезке фронта 157 раз обстрелял различными видами артиллерии... Состоялось 53 боестолкновения, 16 раз обстрелял только сам Бахмут и 23 боестолкновения произошло в районе самого города.

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В ходе боев 221 враг был убит, 314 получили ранения различной степени тяжести".

Детали: На вопрос, есть ли возможность подвозить защитникам Бахмута необходимые вещи, Череватый ответил: "Нашими инженерами, командирами подразделений делается все, чтобы защитники Бахмута имели необходимые боеприпасы, амуницию, медикаменты, еду и оттуда могли переправлять наших раненых в безопасные места".

Что предшествовало: 10 марта Череватый предположил, что бесславная история ЧВК "Вагнера" близится к концу, благодаря потерям под Бахмутом.

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Темы: Бахмутвойна
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