Зеленський про санкції щодо грального бізнесу: Закривають схеми на десятки мільярдів
Президент Володимир Зеленський заявляє, що введення санкцій проти пов’язаного з РФ грального бізнесу закриває схеми на десятки мільярдів гривень і буде не останнім.
Джерело: вечірнє звернення президента
Пряма мова: "Є новий наш санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із державою-злом.
Відповідний указ оприлюднений. Це понад 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації.
Рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьоване й закриває схеми на десятки мільярдів. І це не останнє таке рішення".
Що передувало: 10 березня Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, серед яких і українські.
У переліку юросіб, що потрапили під санкції, і розташовані в Україні компанії: "Паріматч", "Покерматч.ЮА", "Поінтлото", "Твоя беттінгова компанія", "Плей Фан Інвестмент", "Фінансова Компанія Лео" тощо.
На розрахункових рахунках компанії ТОВ "Паріматч" тепер заблоковано 250 мільйонів гривень клієнтів компанії.
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