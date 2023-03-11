Зеленський про санкції щодо грального бізнесу: Закривають схеми на десятки мільярдів

Президент Володимир Зеленський заявляє, що введення санкцій проти пов’язаного з РФ грального бізнесу закриває схеми на десятки мільярдів гривень і буде не останнім.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Є новий наш санкційний крок проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із державою-злом.

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Відповідний указ оприлюднений. Це понад 280 компаній і 120 людей, які через схеми з гральним бізнесом працювали проти України, виводили кошти з нашої держави та фінансували різні російські комбінації.

Рішення готувалося певний час, воно ґрунтовно пропрацьоване й закриває схеми на десятки мільярдів. І це не останнє таке рішення".

Що передувало: 10 березня Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, серед яких і українські.

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У переліку юросіб, що потрапили під санкції, і розташовані в Україні компанії: "Паріматч", "Покерматч.ЮА", "Поінтлото", "Твоя беттінгова компанія", "Плей Фан Інвестмент", "Фінансова Компанія Лео" тощо.

На розрахункових рахунках компанії ТОВ "Паріматч" тепер заблоковано 250 мільйонів гривень клієнтів компанії.

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