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Зеленский о санкциях в отношении игорного бизнеса: Закрывают схемы на десятки миллиардов

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 18:42
Зеленский о санкциях в отношении игорного бизнеса: Закрывают схемы на десятки миллиардов
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что введение санкций против связанного с РФ игорного бизнеса закрывает схемы на десятки миллиардов гривен и будет не последним.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Есть новый наш санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с государством-злом.

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Соответствующий указ обнародован. Это более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации.

Решение готовилось некоторое время, оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. И это не последнее такое решение".

Что предшествовало: 10 марта Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинские.

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В перечне юрлиц, попавших под санкции, и расположенные в Украине компании: "Париматч", "Покерматч.ЮА", "Поинтлото", "Твоя беттинговая компания", "Плей Фан Инвестмент", "Финансовая Компания Лео" и др.

На расчетных счетах компании ООО "Париматч" теперь заблокировано 250 миллионов гривен клиентов компании.

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Темы: ЗеленскийсанкцииРосcия
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