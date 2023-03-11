Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о санкциях в отношении игорного бизнеса: Закрывают схемы на десятки миллиардов

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 19:42
Зеленский о санкциях в отношении игорного бизнеса: Закрывают схемы на десятки миллиардов
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что введение санкций против связанного с РФ игорного бизнеса закрывает схемы на десятки миллиардов гривен и будет не последним.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Есть новый наш санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с государством-злом.

Соответствующий указ обнародован. Это более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации.

Решение готовилось некоторое время, оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. И это не последнее такое решение".

Что предшествовало: 10 марта Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций против 120 физических и 287 юридических лиц, среди которых и украинские.

В перечне юрлиц, попавших под санкции, и расположенные в Украине компании: "Париматч", "Покерматч.ЮА", "Поинтлото", "Твоя беттинговая компания", "Плей Фан Инвестмент", "Финансовая Компания Лео" и др.

ВИДЕО ДНЯ

На расчетных счетах компании ООО "Париматч" теперь заблокировано 250 миллионов гривен клиентов компании.

Читайте также: "Здравствуйте, меня зовут Станислав, и я проиграл пять миллионов на ставках". Исповедь лудомана

Темы: ЗеленскийсанкцииРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Марокко заменит Украину в заявке на проведение ЧМ-2030 с Испанией и Португалией

фото, видеоВ Мелитополе взорвали автомобиль коллаборанта Ткача – он погиб

Россия говорит, что американский беспилотник в Черном море угрожал Крыму и упал в море сам

Планировал убийства Резникова и Буданова: боевик получил 12 лет тюрьмы

Кабмин согласовал увольнение глав трех ОГА: Гайдая, Марченко и Гамалия

Истребитель РФ "непрофессионально" сбил американский дрон над Черным морем – командование сил США

Все новости...
Зеленский
МИД РФ отреагировал на возможное переименование на Московию
Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию
Зеленский ввел санкции на полвека против 120 физических и 287 юридических лиц
Последние новости
00:26
Российская ПВО сбила 3 ракеты над Белгородской областью – местные власти
00:23
Воздушные силы прокомментировали инцидент с американским БПЛА в Черном море
00:06
видеоЗеленский отметил наградами сотни добровольцев и получил шеврон "Да Винчи" от его невесты
23:40
Российский блогер попросила убежища в Албании, где ее арестовали по подозрению в шпионаже
23:33
В Молдове прокомментировали очередную фантазию Приднестровья о "теракте СБУ против ОБСЕ"
23:28
В СНБО опровергают заявления, что контрнаступление может быть под угрозой из-за потерь на фронте
23:05
Лидеры крупнейших групп Европарламента поспорили из-за позиции Испании по войне в Украине
22:50
В Киеве и области отменили плановые отключения света
22:39
Россия вывела в Черное море 4 ракетоносителя – ОК "Юг"
22:30
Армения запретила въезд пропагандистке Симоньян, она назвала премьера страны "уродом"
Все новости...