Данілов: Околиці Бахмута всіяні трупами росіян, а колаборанти тікають до Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що околиці Бахмута всіяні трупами російських окупантів, які ніхто не забирає.

Джерело: Данілов в ефірі телемарафону

Пряма мова: "Наші військові боронять славетне місто Бахмут, наші військові стоять, це наша фортеця. І те, що вони зараз роблять, ми навіть не можемо уявити, наскільки це буде корисно для країни, для нашої армії в найближчому майбутньому. Там перелопачується величезна кількість мерзоти, яка вдерлася на нашу територію.

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Як доповідав генерал-полковник Сирський, всіяні трупами росіян, "вагнерівців" усі балки, територія навколо міста. Воно як посіяно там лежить. Їх ніхто не забирає, бо вони нікому не потрібні".

Деталі: Данілов наголосив на важливості оборони Бахмута, яка триває вже 10 місяців.

"Уявіть собі, де були б сьогодні ці терористи, в яких містах би вони вже знаходились, якби наші хлопці й дівчата не боронили саме це місто. Це було б для них таке моральне піднесення, що врешті-решт спромоглася друга армія світу взяти районний центр Бахмут, і в такий спосіб вирішити те питання, яке вони не можуть вирішити довгий проміжок часу", - сказав секретар РНБО.

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"Як фашисти програли під Сталінградом, так вони (росіяни – ред.) точно програють під Бахмутом", - впевнений він.

Данілов також зазначив, що на виїзд із окупованих районів Донецької й Луганської областей в бік Росії фіксуються величезні черги.

Пряма мова: "Ті колаборанти, які допомагали, сьогодні стоять в черзі, щоб покинути територію Донецької й Луганської області. Вони відчувають, що найближчим часом там може бути спекотно, там може бути гаряче, можуть різні події відбуватися… Не так далеко й до Донецька, і до Луганська, до інших наших славетних міст. Все, що там відбувається, вони (колаборанти – ред.) відчувають, і найближчим часом будуть відчувати ще набагато більше".

Що передувало: 10 березня речник Східного угруповання ЗСУ полковник Сергій Череватий припустив, що безславна історія ПВК "Вагнера" наближається до кінця, завдяки втратам під Бахмутом.