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Данилов: Окрестности Бахмута усеяны трупами россиян, а коллаборанты бегут в Россию

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 21:29
Данилов: Окрестности Бахмута усеяны трупами россиян, а коллаборанты бегут в Россию
Алексей Данилов, фото Getty Images

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окрестности Бахмута усеяны трупами российских оккупантов, которые никто не забирает.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Наши военные защищают славный город Бахмут, наши военные стоят, это наша крепость. И то, что они сейчас делают, мы даже не можем представить, насколько это будет полезно для страны, для нашей армии в ближайшем будущем. Там перелопачивается огромное количество мерзости, которая вторглась на нашу территорию.

Как докладывал генерал-полковник Сырский, усеяны трупами россиян, "вагнеровцев" все балки, территория вокруг города. Оно как посеяно там лежит. Их никто не забирает, потому что они никому не нужны".

Детали: Данилов отметил важность обороны Бахмута, которая длится уже 10 месяцев.

"Представьте себе, где были бы сегодня эти террористы, в каких городах бы они уже находились, если бы наши ребята и девушки не защищали именно этот город. Это был бы для них такой моральный подъем, что в конце концов смогла вторая армия мира взять районный центр Бахмут, и таким образом решить тот вопрос, который они не могут решить долгий промежуток времени", - сказал секретарь СНБО.

"Как фашисты проиграли под Сталинградом, так они (россияне - ред.) точно проиграют под Бахмутом", - уверен он.

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Данилов также отметил, что на выезд из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в сторону России фиксируются огромные очереди.

Прямая речь: "Те коллаборанты, которые помогали, сегодня стоят в очереди, чтобы покинуть территорию Донецкой и Луганской области. Они чувствуют, что в ближайшее время там может быть жарко, там может быть горячо, могут разные события происходить... Не так далеко и до Донецка, и до Луганска, до других наших славных городов. Все, что там происходит, они (коллаборанты - ред.) чувствуют, и в ближайшее время будут чувствовать еще гораздо больше".

Что предшествовало: 10 марта спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый предположил, что бесславная история ЧВК "Вагнера" близится к концу, благодаря потерям под Бахмутом.

Темы: ДаниловБахмутвойна
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