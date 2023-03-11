Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Данилов: Окрестности Бахмута усеяны трупами россиян, а коллаборанты бегут в Россию

Катерина ТищенкоСуббота, 11 марта 2023, 20:29
Данилов: Окрестности Бахмута усеяны трупами россиян, а коллаборанты бегут в Россию
Алексей Данилов, фото Getty Images

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что окрестности Бахмута усеяны трупами российских оккупантов, которые никто не забирает.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Наши военные защищают славный город Бахмут, наши военные стоят, это наша крепость. И то, что они сейчас делают, мы даже не можем представить, насколько это будет полезно для страны, для нашей армии в ближайшем будущем. Там перелопачивается огромное количество мерзости, которая вторглась на нашу территорию.

Реклама:

Как докладывал генерал-полковник Сырский, усеяны трупами россиян, "вагнеровцев" все балки, территория вокруг города. Оно как посеяно там лежит. Их никто не забирает, потому что они никому не нужны".

Детали: Данилов отметил важность обороны Бахмута, которая длится уже 10 месяцев.

"Представьте себе, где были бы сегодня эти террористы, в каких городах бы они уже находились, если бы наши ребята и девушки не защищали именно этот город. Это был бы для них такой моральный подъем, что в конце концов смогла вторая армия мира взять районный центр Бахмут, и таким образом решить тот вопрос, который они не могут решить долгий промежуток времени", - сказал секретарь СНБО.

ВИДЕО ДНЯ

"Как фашисты проиграли под Сталинградом, так они (россияне - ред.) точно проиграют под Бахмутом", - уверен он.

Данилов также отметил, что на выезд из оккупированных районов Донецкой и Луганской областей в сторону России фиксируются огромные очереди.

Прямая речь: "Те коллаборанты, которые помогали, сегодня стоят в очереди, чтобы покинуть территорию Донецкой и Луганской области. Они чувствуют, что в ближайшее время там может быть жарко, там может быть горячо, могут разные события происходить... Не так далеко и до Донецка, и до Луганска, до других наших славных городов. Все, что там происходит, они (коллаборанты - ред.) чувствуют, и в ближайшее время будут чувствовать еще гораздо больше".

Что предшествовало: 10 марта спикер Восточной группировки ВСУ полковник Сергей Череватый предположил, что бесславная история ЧВК "Вагнера" близится к концу, благодаря потерям под Бахмутом.

Темы: ДаниловБахмутвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы, по меньшей мере 9 погибших

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Последствия обстрела Запорожья: поврежден газопровод, пострадал промышленный объект
Россияне бьют по Донецкой области: один погибший, четверо раненых
Представители МККК посетили пленных в Донецке и Горловке – координационный штаб
"Kraken" заявил об уничтожении еще двух башен наблюдения в России
Последние новости
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет, всего було 158 целей − Залужный
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
10:29
"Нафтогаз" полностью завершил интеграцию облгазов Фирташа
10:27
видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский
10:19
Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу
10:03
обновленоВ Киеве достали погибшего из-под завалов и ищут еще 10 человек, количество раненых резко возросло
09:59
обновлено, фотоРакетная атака по Днепру: 5 погибших 20 раненых
Все новости...
Реклама: