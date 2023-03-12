Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Одеського художнього музею змінилася керівниця

Катерина ТищенкоНеділя, 12 березня 2023, 18:22
В Одеського художнього музею змінилася керівниця
Катерина Кулай, фото Одеського художнього музею

Виконувачкою обов’язків директора Одеського національного художнього музею стала Катерина Кулай.

Джерело: Одеський художній музей у Facebook

Дослівно: "Усією музейною командою вітаємо Катерину Кулай з призначенням на посаду виконуючої обов‘язки директора Одеського національного художнього музею…

Реклама:

Уся команда музею знає Катерину Кулай як неймовірно талановиту менеджерку, що всі ці роки була частиною опори Одеського художнього. Будемо й надалі продовжувати шлях, який проклав для музею Олексанр Ройтбурд".

Деталі: В музеї додали, що Олександра Ковальчук залишається на посаді заступниці директорки з розвитку, продовжує залучати кошти, будувати міжнародні відносини та керувати комунікацією.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Одесамузеї
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Усі новини...
Одеса
Заволодіння аеропортом "Одеса": ексмер Костусєв та бізнесмени Кауфман і Грановський отримали підозри
В Одесі затримали військового інженера, який привласнив понад мільйон гривень
В Одесі лунають вибухи: працює ППО
Останні новини
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:41
Путін хоче задіяти у війні штучний інтелект та відправити на фронт лазери і роботів
13:25
фотоРій ворожих FPV атакував на Запорізькому напрямку: трощу дронів влаштували прикордонники
13:25
Росія пригрозила "агресивній Фінляндії" після підписання угоди зі США
13:20
"Київстар" відновив мобільний інтернет в метро Києва і Харкова
13:06
фотоУ Тайвані обвалилася популярна серед туристів "Скеля слонового хобота"
13:00
Ринок РФ повністю покинули 300 компаній, вартість угод може сягати $25 мільярдів – KSE Institute
12:52
Путін заявив, що продовжить наступ на Україну
12:39
Чи отримує українське громадянство дитина, народжена за кордоном: пояснює омбудсмен
Усі новини...
Реклама: