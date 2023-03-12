Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одеського художнього музею змінилася керівниця

Катерина ТищенкоНеділя, 12 березня 2023, 19:22
В Одеського художнього музею змінилася керівниця
Катерина Кулай, фото Одеського художнього музею

Виконувачкою обов’язків директора Одеського національного художнього музею стала Катерина Кулай.

Джерело: Одеський художній музей у Facebook

Дослівно: "Усією музейною командою вітаємо Катерину Кулай з призначенням на посаду виконуючої обов‘язки директора Одеського національного художнього музею…

Уся команда музею знає Катерину Кулай як неймовірно талановиту менеджерку, що всі ці роки була частиною опори Одеського художнього. Будемо й надалі продовжувати шлях, який проклав для музею Олексанр Ройтбурд".

Деталі: В музеї додали, що Олександра Ковальчук залишається на посаді заступниці директорки з розвитку, продовжує залучати кошти, будувати міжнародні відносини та керувати комунікацією.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Одесамузеї
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Бельгія надасть Україні 240 військових вантажівок

Пригожин вигадав кремлівську змову проти себе, щоб підкреслити власну впливовість – ISW

У ДШВ відреагували на інтерв'ю комбата для WP: "Озвучені втрати завищені"

Китайські компанії під час війни в Україні продавали РФ гвинтівки й бронежилети – ЗМІ

Швеція дає Україні вісім САУ Archer

фотоПарламент Молдови за дві хвилини перевів країну з "молдовської" на румунську мову

Усі новини...
Одеса
Всі жителі Одещини зі світлом – ДТЕК
Одеситка продавала неіснуюче спорядження для ЗСУ: їй дали 5 років в’язниці
У Херсоні, Одесі та Миколаєві пролунали вибухи – ЗМІ
Останні новини
09:35
Стала відома дата візиту Сі Цзіньпіна до Росії
09:29
Медведєв хоче продовжити атаки на безпілотники, бо американці "знахабніли"
09:18
Президент Сербії заявив, що не планує "нічого підписувати" на ключових переговорах з Косовом
09:09
фото В Естонію вперше прибули французькі бронетранспортери Griffon і танки AMX-10
09:09
"Ми не будемо мовчати". Військовослужбовці захищають комбата, що дав інтерв'ю WP
08:57
США оцінюють, чи виправдані подальші операції з безпілотниками в Чорному морі – CNN
08:31
Албанія під тиском ЄС призупинила схему "золотих паспортів"
08:23
Сили оборони за добу знищили 760 окупантів, 13 ББМ і гелікоптер
07:53
США схвалили продаж Польщі 800 ракет Hellfire
07:36
відеоОборона Бахмута: ССО відмінусували роту ворога і БПЛА
Усі новини...