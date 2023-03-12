В Одеського художнього музею змінилася керівниця

Виконувачкою обов’язків директора Одеського національного художнього музею стала Катерина Кулай.

Джерело: Одеський художній музей у Facebook

Дослівно: "Усією музейною командою вітаємо Катерину Кулай з призначенням на посаду виконуючої обов‘язки директора Одеського національного художнього музею…

Уся команда музею знає Катерину Кулай як неймовірно талановиту менеджерку, що всі ці роки була частиною опори Одеського художнього. Будемо й надалі продовжувати шлях, який проклав для музею Олексанр Ройтбурд".

Деталі: В музеї додали, що Олександра Ковальчук залишається на посаді заступниці директорки з розвитку, продовжує залучати кошти, будувати міжнародні відносини та керувати комунікацією.

Передісторія:

16 вересня 2021 року Одеський художній музей тимчасово очолила Олександра Ковальчук – депутат Одеської міськради і донедавна заступник директора цього музею Олександра Ройтбурда, який помер 8 серпня 2021 року.

У грудні 2021 року музей було передано з комунальної власності до державної.