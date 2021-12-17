Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Одеський художній музей передали в державну власність

П'ятниця, 17 грудня 2021, 13:10
Одеський художній музей передали в державну власність
Фото з сайту Одеської міськради

Депутати Одеської обласної ради передали Одеський художній музей Міністерству культури України. 

Джерело: "Суспільне"

Деталі: На засіданні 17 грудня це рішення підтримали 43 депутати облради. 

Музей був підпорядкований обласній раді. Одеська облрада з другої спроби проголосувала за те, щоб передати музей із комунальної власності до державної.

Крім цього, на засіданні лунала пропозиція перейменувати заклад на Музей імені Маразлі, але її відхилили.

За словами депутатів, націоналізація музею стала першим кроком до його передачі. 

Таке рішення, на думку обласних депутатів, може сприяти розвитку закладу та збільшити заробітну плату для його працівників.

Цьому передувало: 14 жовтня президент Володимир Зеленський надав Одеському художньому музею статус національного і доручив опрацювати питання присвоєння музею імені його померлого керівника Олександра Ройтбурда.

Передісторія:

  • Музей був відкритий 6 листопада 1899 року, цього року йому виповнилося 122 роки.
  • 8 серпня стало відомо, що керівник Одеського художнього музею Олександр Ройтбурд помер
  • Ройтбурд вів тривалу боротьбу за посаду керівника Одеського художнього музею, ще у 2017 році він виграв відповідний конкурс, проте чиновники чинили цьому опір. Лише у грудні 2020 року художник остаточно отримав можливість керувати музеєм.
  • Після смерті Ройтбурда Одеський художній музей тимчасово очолила Олександра Ковальчук – депутат Одеської міськради і донедавна заступник директора цього музею.
  • Олександр Ройтбурд посмертно визнаний митцем року з версією Української правди". Премію УП за нього 15 грудня отримала дружина Анна Маколкіна.

Знати більше: Олександр Ройтбурд: За час карантину я побачив органічну суміш паніки, параної та анархічного пофігізму

Олександр Ройтбурд: Якби президентом обрали Христа, все одно незрозуміло, як перемогти корупцію

"Українська правда" у Threads

Теми: Одесакультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Помер емір Кувейту

Усі новини...
Одеса
Залужний призначив нового начальника одеського військкомату
Зеленський: Окупанти боятимуться наближатись до Криму й наших берегів Азовського моря
Зеленський приїхав в Одесу
Останні новини
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з двох напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
20:27
Есмінець США в Червоному морі збив 14 безпілотників хуситів
20:25
оновленоУ Києві та низці областей оголошували тривогу через загрозу балістики
Усі новини...
Реклама: