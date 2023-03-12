У Одесского художественного музея сменился руководитель

Исполняющей обязанности директора Одесского национального художественного музея стала Екатерина Кулай.

Источник: Одесский художественный музей в Facebook

Дословно: "Всей музейной командой поздравляем Екатерину Кулай с назначением на должность исполняющей обязанности директора Одесского национального художественного музея...

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Вся команда музея знает Екатерину Кулай как невероятно талантливого менеджера, которая все эти годы была частью опоры Одесского художественного. Будем и дальше продолжать путь, который проложил для музея Алексанр Ройтбурд".

Детали: В музее добавили, что Александра Ковальчук остается в должности заместителя директора по развитию, продолжает привлекать средства, строить международные отношения и управлять коммуникацией.

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