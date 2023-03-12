Між Україною й США наростають розбіжності щодо ведення війни – Politico

Американське видання Politico стверджує, що між США та Україною наростають розбіжності щодо ведення війни, яку Росія почала проти України, та варіантів її закінчення.

Джерело: Politico

Деталі: Видання зазначає, що на основі розмов із 10 посадовцями, законодавцями та експертами визначило точки напруженості між Україною й США, серед яких підрив газопроводу "Північний потік", виснажлива оборона Україною Бахмута, а також намір України звільнити Крим.

Численні представники адміністрації США почали висловлювати занепокоєння, що Україна витрачає так багато живої сили і боєприпасів у Бахмуті, що це може підірвати її здатність до масштабного контрнаступу навесні, йдеться в публікації.

Там також згадується нещодавня публікація The New York Times із даними розвідки про те, що "проукраїнська група" несе відповідальність за руйнування газопроводів "Північний потік" минулої осені.

"Аналітики розвідки не вважають, що Зеленський або його помічники причетні до саботажу, але адміністрація Байдена дала зрозуміти Києву - так само, як і тоді, коли минулого року в результаті вибуху замінованого автомобіля в Москві загинула донька відомого російського націоналіста, - що певні акти насильства за межами України не будуть терпимими", - пише Politico.

За його даними, у США також відчувається розчарування з приводу надання зброї Україні.

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Двоє посадовців Білого дому на умовах анонімності розповіли, що США надіслали найбільше зброї та обладнання на фронт, але Київ завжди з нетерпінням очікував наступних поставок. За словами посадовців, хоча більшість в адміністрації з розумінням ставилися до відчайдушного прагнення Києва захистити себе, лунали нарікання на постійні прохання, а часом і на те, що президент Володимир Зеленський не виявляв належної вдячності.

Ще однією точкою напруги стало нещодавнє повідомлення The New York Times про те, що Пентагон перешкоджає адміністрації Байдена ділитися з Міжнародним кримінальним судом доказами російських воєнних злочинів в Україні. За даними Politico, в Білому домі стурбовані, що ця публікація може зашкодити моральному іміджу США.

Розбіжності між Україною й США існують і в питанні закінчення війни.

"Наполягання Зеленського на тому, що вся Україна, включно з Кримом, який перебуває під контролем Росії з 2014 року, має бути повернута до складу України до початку мирних переговорів, лише продовжить війну, вважають американські посадовці", - пише видання.