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Между Украиной и США нарастают разногласия относительно ведения войны – Politico

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 22:28
Между Украиной и США нарастают разногласия относительно ведения войны – Politico
ЗЕЛЕНСКИЙ И БАЙДЕН В КИЕВЕ 20 ФЕВРАЛЯ. ФОТО: ОП

Американское издание Politico утверждает, что между США и Украиной нарастают разногласия относительно ведения войны, которую Россия начала против Украины, и вариантов ее окончания. 

Источник: Politico

Детали: Издание отмечает, что на основе разговоров с 10 должностными лицами, законодателями и экспертами определило точки напряженности между Украиной и США, среди которых подрыв газопровода "Северный поток", изнурительная оборона Украиной Бахмута, а также намерение Украины освободить Крым.

Многочисленные представители администрации США начали выражать беспокойство, что Украина тратит так много живой силы и боеприпасов в Бахмуте, что это может подорвать ее способность к масштабному контрнаступлению весной, говорится в публикации.

Там также упоминается недавняя публикация The New York Times с данными разведки о том, что "проукраинская группа" несет ответственность за разрушение газопроводов "Северный поток" прошлой осенью.

"Аналитики разведки не считают, что Зеленский или его помощники причастны к саботажу, но администрация Байдена дала понять Киеву - так же, как и тогда, когда в прошлом году в результате взрыва заминированного автомобиля в Москве погибла дочь известного русского националиста, - что определенные акты насилия за пределами Украины не будут терпимыми", - пишет Politico.

По его данным, в США также чувствуется разочарование по поводу предоставления оружия Украине.

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Двое чиновников Белого дома на условиях анонимности рассказали, что США прислали больше всего оружия и оборудования на фронт, но Киев всегда с нетерпением ожидал следующих поставок. По словам чиновников, хотя большинство в администрации с пониманием относились к отчаянному стремлению Киева защитить себя, звучали нарекания на постоянные просьбы, а порой и на то, что президент Владимир Зеленский не проявлял должной благодарности.

Еще одной точкой напряжения стало недавнее сообщение The New York Times о том, что Пентагон препятствует администрации Байдена делиться с Международным уголовным судом доказательствами российских военных преступлений в Украине. По данным Politico, в Белом доме обеспокоены, что эта публикация может повредить моральному имиджу США.

Разногласия между Украиной и США существуют и в вопросе окончания войны.

"Настаивание Зеленского на том, что вся Украина, включая Крым, который находится под контролем России с 2014 года, должна быть возвращена в состав Украины до начала мирных переговоров, только продолжит войну, считают американские чиновники", - пишет издание.

Темы: СШАвойнаСМИ
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