Саакашвілі заявив, що йому загрожує поліорганна недостатність
Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що йому загрожує поліорганна недостатність і він весь час відчуває нестерпний біль.
Джерело: Саакашвілі у письмовому коментарі Sky News
Деталі: Sky News було відмовлено в доступі до лікарні, куди Саакашвілі перевели з в’язниці, але видання змогло передати запитання експрезиденту через його адвоката і отримати відповіді, написані від руки.
Відповідаючи на запитання, наскільки він близький до смерті, Саакашвілі зазначив: "Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз я важу 64. Якщо я стану менше 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність".
"Я весь час лежу в ліжку, мої кістки руйнуються, і це викликає нестерпний біль", - додав він. Саакашвілі також стверджує, що його було отруєно.
Адвокат експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе повідомив Sky News, що стан його підзахисного погіршується з кожним днем.
"Це жахлива картина. Він виглядає як в'язень концтабору в нацистській Німеччині", - сказав адвокат.
Довідка: Синдром поліорганної недостатності – це розвиток недостатності двох і більше органів чи систем органів. Характеризується тривалою госпіталізацією та високою смертністю пацієнтів.
Передісторія:
- 6 лютого міський суд Тбілісі не задовольнив клопотання адвокатів Саакашвілі про дострокове звільнення за станом здоров’я.
- МЗС України заявило, що розчароване рішенням суду відхилити клопотання захисту Саакашвілі щодо відстрочки або його звільнення від покарання у зв’язку із важким станом здоров’я.
- Європарламент закликав помилувати Саакашвілі та відпустити на лікування за кордон.
- У грудні 2022 року американський лікар Девід Сміт надав експертний висновок про те, що у зразках волосся та нігтів Саакашвілі виявлені важкі метали та інші речовини, зокрема ртуть і миш'як, а також хвороби і залежність, пов’язані з неналежним лікуванням.