Колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі заявив, що йому загрожує поліорганна недостатність і він весь час відчуває нестерпний біль.

Джерело: Саакашвілі у письмовому коментарі Sky News

Деталі: Sky News було відмовлено в доступі до лікарні, куди Саакашвілі перевели з в’язниці, але видання змогло передати запитання експрезиденту через його адвоката і отримати відповіді, написані від руки.

Відповідаючи на запитання, наскільки він близький до смерті, Саакашвілі зазначив: "Спочатку я важив 120 кілограмів, зараз я важу 64. Якщо я стану менше 60, лікарі прогнозують поліорганну недостатність".

"Я весь час лежу в ліжку, мої кістки руйнуються, і це викликає нестерпний біль", - додав він. Саакашвілі також стверджує, що його було отруєно.

Відповіді Саакашвілі, Sky News

Адвокат експрезидента Грузії Шалва Хачапурідзе повідомив Sky News, що стан його підзахисного погіршується з кожним днем.

"Це жахлива картина. Він виглядає як в'язень концтабору в нацистській Німеччині", - сказав адвокат.

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Довідка: Синдром поліорганної недостатності – це розвиток недостатності двох і більше органів чи систем органів. Характеризується тривалою госпіталізацією та високою смертністю пацієнтів.

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