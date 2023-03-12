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Саакашвили заявил, что ему грозит полиорганная недостаточность

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 марта 2023, 22:01
Саакашвили заявил, что ему грозит полиорганная недостаточность
МИХЕИЛ СААКАШВИЛИ, ФОТО ИЗ ЕГО FACEBOOK

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что ему грозит полиорганная недостаточность и он все время испытывает невыносимую боль.

Источник: Саакашвили в письменном комментарии Sky News

Детали: Sky News было отказано в доступе в больницу, куда Саакашвили перевели из тюрьмы, но издание смогло передать вопросы экс-президенту через его адвоката и получить ответы, написанные от руки.

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Отвечая на вопрос, насколько он близок к смерти, Саакашвили отметил: "Сначала я весил 120 килограммов, сейчас я вешу 64. Если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность".

"Я все время лежу в постели, мои кости разрушаются, и это вызывает невыносимую боль", - добавил он. Саакашвили также утверждает, что он был отравлен.

 
ответы Саакашвили, Sky News

Адвокат экс-президента Грузии Шалва Хачапуридзе сообщил Sky News, что состояние его подзащитного ухудшается с каждым днем.

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"Это ужасная картина. Он выглядит как узник концлагеря в нацистской Германии", - сказал адвокат.

 

Справка: Синдром полиорганной недостаточности - это развитие недостаточности двух и более органов или систем органов. Характеризуется длительной госпитализацией и высокой смертностью пациентов.

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Темы: Саакашвили
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