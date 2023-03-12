Саакашвили заявил, что ему грозит полиорганная недостаточность
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили заявил, что ему грозит полиорганная недостаточность и он все время испытывает невыносимую боль.
Источник: Саакашвили в письменном комментарии Sky News
Детали: Sky News было отказано в доступе в больницу, куда Саакашвили перевели из тюрьмы, но издание смогло передать вопросы экс-президенту через его адвоката и получить ответы, написанные от руки.
Отвечая на вопрос, насколько он близок к смерти, Саакашвили отметил: "Сначала я весил 120 килограммов, сейчас я вешу 64. Если я стану меньше 60, врачи прогнозируют полиорганную недостаточность".
"Я все время лежу в постели, мои кости разрушаются, и это вызывает невыносимую боль", - добавил он. Саакашвили также утверждает, что он был отравлен.
Адвокат экс-президента Грузии Шалва Хачапуридзе сообщил Sky News, что состояние его подзащитного ухудшается с каждым днем.
"Это ужасная картина. Он выглядит как узник концлагеря в нацистской Германии", - сказал адвокат.
Справка: Синдром полиорганной недостаточности - это развитие недостаточности двух и более органов или систем органов. Характеризуется длительной госпитализацией и высокой смертностью пациентов.
Предыстория:
- 6 февраля городской суд Тбилиси не удовлетворил ходатайство адвокатов Саакашвили о досрочном освобождении по состоянию здоровья.
- МИД Украины заявил, что разочарован решением суда отклонить ходатайство защиты Саакашвили об отсрочке или его освобождении от наказания в связи с тяжелым состоянием здоровья.
- Европарламент призвал помиловать Саакашвили и отпустить на лечение за границу.
- В декабре 2022 года американский врач Дэвид Смит предоставил экспертное заключение о том, что в образцах волос и ногтей Саакашвили обнаружены тяжелые металлы и другие вещества, в том числе ртуть и мышьяк, а также болезни и зависимость, связанные с ненадлежащим лечением.