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Хто і де має право вручати повістку: роз'яснення омбудсмана

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 березня 2023, 10:30
Хто і де має право вручати повістку: роз'яснення омбудсмана
фото з сайту УП Життя

Омбудсман Дмитро Лубінець пояснює, що уповноважені особи мають право видавати повістки на вулиці та в громадських місцях.

Джерело: Лубінець у Телеграм

Деталі: Наголошується, що видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність.

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При цьому вказується, що місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.

Вручати повістку мають право: органи місцевого самоврядування; керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти (незалежно від підпорядкування і форми власності); управителі багатоквартирних будинків; посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

При цьому громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи.

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Перед тим, як прийняти повістку, омбудсман радить уважно переглянути як посвідчення, так і саму повістку, перевіривши правильність заповнення документів. Не варто хвилюватись чи соромитись це робити, додає Лубінець.

Нагадаємо: Воєнний стан в Україні триває, тому військовозобов’язаним продовжують вручати повістки різного виду.

Речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук пояснював, що планова мобілізація і створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликані в першу чергу сформувати резерви, штурмові підрозділи та забезпечити можливість ротації військових для виконання завдань щодо оборони держави.

Читайте також: Що загрожує українцям, які проігнорували повістку для уточнення даних – юристи

Теми: мобілізаціяВоєнний станправа людини
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