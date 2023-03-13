Хто і де має право вручати повістку: роз'яснення омбудсмана

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Омбудсман Дмитро Лубінець пояснює, що уповноважені особи мають право видавати повістки на вулиці та в громадських місцях.

Джерело: Лубінець у Телеграм

Деталі: Наголошується, що видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність.

При цьому вказується, що місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.

Вручати повістку мають право: органи місцевого самоврядування; керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти (незалежно від підпорядкування і форми власності); управителі багатоквартирних будинків; посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

При цьому громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи.

Перед тим, як прийняти повістку, омбудсман радить уважно переглянути як посвідчення, так і саму повістку, перевіривши правильність заповнення документів. Не варто хвилюватись чи соромитись це робити, додає Лубінець.

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