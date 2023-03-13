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Хто і де має право вручати повістку: роз'яснення омбудсмана

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 березня 2023, 11:30
Хто і де має право вручати повістку: роз'яснення омбудсмана
фото з сайту УП Життя

Омбудсман Дмитро Лубінець пояснює, що уповноважені особи мають право видавати повістки на вулиці та в громадських місцях.

Джерело: Лубінець у Телеграм

Деталі: Наголошується, що видача повісток під час воєнного стану повинна відбуватися відповідно до законодавства України, проводитися з дотриманням прав і свобод громадян, забезпечуючи їх захист від незаконного втручання в особисте життя та недоторканність.

При цьому вказується, що місце вручення повісток ніяк не регламентовано законодавством: це може бути робота, блокпост, кафе чи вулиця.

Вручати повістку мають право: органи місцевого самоврядування; керівники підприємств, установ, організацій, закладів освіти (незалежно від підпорядкування і форми власності); управителі багатоквартирних будинків; посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки.

При цьому громадянин має право дізнатись, хто видає повістку, та перевірити посвідчення посадової особи.

Перед тим, як прийняти повістку, омбудсман радить уважно переглянути як посвідчення, так і саму повістку, перевіривши правильність заповнення документів. Не варто хвилюватись чи соромитись це робити, додає Лубінець.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Воєнний стан в Україні триває, тому військовозобов’язаним продовжують вручати повістки різного виду.

Речник Нацгвардії полковник Руслан Музичук пояснював, що планова мобілізація і створення добровольчих бригад "Гвардії наступу" покликані в першу чергу сформувати резерви, штурмові підрозділи та забезпечити можливість ротації військових для виконання завдань щодо оборони держави.

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Теми: мобілізаціяВоєнний станправа людини
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