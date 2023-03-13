Кто и где имеет право вручать повестку: разъяснение омбудсмена

Омбудсмен Дмитрий Лубинец объясняет, что уполномоченные лица имеют право выдавать повестки на улице и в общественных местах.

Источник: Лубинец в Телеграм

Детали: Отмечается, что выдача повесток во время военного положения должна происходить в соответствии с законодательством Украины, проводиться с соблюдением прав и свобод граждан, обеспечивая их защиту от незаконного вмешательства в личную жизнь и неприкосновенность.

Реклама:

При этом указывается, что место вручения повесток никак не регламентировано законодательством: это может быть работа, блокпост, кафе или улица.

Вручать повестку имеют право: органы местного самоуправления; руководители предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений (независимо от подчинения и формы собственности); управляющие многоквартирных домов; должностные лица районного или городского центра комплектования и социальной поддержки.

При этом гражданин имеет право узнать, кто выдает повестку, и проверить удостоверение должностного лица.

ВИДЕО ДНЯ

Перед тем, как принять повестку, омбудсмен советует внимательно просмотреть как удостоверение, так и саму повестку, проверив правильность заполнения документов. Не стоит волноваться или стесняться это делать, добавляет Лубинец.

Напомним: Военное положение в Украине продолжается, поэтому военнообязанным продолжают вручать повестки разного вида.

Спикер Нацгвардии полковник Руслан Музычук объяснял, что плановая мобилизация и создание добровольческих бригад "Гвардии наступления" призваны в первую очередь сформировать резервы, штурмовые подразделения и обеспечить возможность ротации военных для выполнения задач по обороне государства.

Читайте также: Что грозит украинцам, которые проигнорировали повестку для уточнения данных - юристы