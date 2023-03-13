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У Кремлі заявили, що передумов для миру немає, можлива тільки війна

Олена РощінаПонеділок, 13 березня 2023, 11:32
У Кремлі заявили, що передумов для миру немає, можлива тільки війна
Дмитро Пєсков, фото РИА Новости

У Кремлі впевнені, що домовлятися про мир з Україною зараз неможливо, Росія продовжить воювати, щоб захопити українські землі. 

Джерело: речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков, "РИА Новости"

Пряма мова Пєскова: "Поки що жодних передумов для переходу процесу в мирне русло немає. Для нас абсолютним пріоритетом продовжує залишатися і буде залишатися завжди досягнення поставлених цілей. Наразі вони можуть бути досягнуті лише військовим шляхом".

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Деталі: Пєсков також прокоментував кілька останніх подій в Україні.

Так, пропозицію перейменувати Росію на Московію він назвав "курйозом", а вимогу до ченців проросійської церкви покинути територію Києво-Печерської лаври – обурливим рішенням. 

Про перейменування РФ: "Ви знаєте, це, напевно, належить до таких безглуздих курйозів – подібне повідомлення або подібне рішення. Якщо не помиляюся, вже багато було таких жартів щодо цього. Не думаю, що потрібно якісь нові жарти відпускати. Але ще раз повторюю, тут можна тільки з посмішкою до цього ставитися. Російська Федерація, як би хто б її не називав, – вона залишиться великою державою, великою країною, і вона залишиться Росією".

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Про Лавру: "Викликає (стурбованість – ред.). Це абсолютно безпрецедентне ставлення до представників церкви, Російської православної церкви. Ми вважаємо це неприпустимим. Ми вважаємо, що світове співтовариство має відповідним чином відреагувати на подібне обурливе рішення".

УП, оновлено цитату
Теми: Росіявійнацерквамир
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