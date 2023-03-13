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В Кремле заявили, что предпосылок для мира нет, возможна только война

Елена РощинаПонедельник, 13 марта 2023, 12:32
В Кремле заявили, что предпосылок для мира нет, возможна только война
Дмитрий Песков, фото РИА Новости

В Кремле уверены, что договариваться о мире с Украиной сейчас невозможно, Россия продолжит воевать, чтобы захватить украинские земли. 

Источник: пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков, "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Пока никаких предпосылок для перехода процесса в мирное русло нет. Для нас абсолютным приоритетом продолжает оставаться и будет оставаться всегда достижение поставленных целей. Сейчас они могут быть достигнуты только военным путем".

Детали: Песков также прокомментировал несколько последних событий в Украине.

Так, предложение переименовать Россию в Московию он назвал "курьезом", а требование к монахам пророссийской церкви покинуть территорию Киево-Печерской лавры – возмутительным решением. 

О переименовании РФ: "Вы знаете, это наверное относится к таким нелепым курьезам – подобное сообщение или подобное решение. Если не ошибаюсь, уже много было таких шуток на этот счет. Не думаю, что нужно какие-то новые шутки отпускать. Но еще раз повторяю, здесь можно только с улыбкой к этому относиться. Российская Федерация, как бы кто бы ее ни называл, – она останется великой державой, великой страной, и она останется Россией".

О Лавре: "Вызывает (обеспокоенность – ред.). Это абсолютно беспрецедентное отношение к представителям церкви, Русской православной церкви. Мы считаем это недопустимым. Мы считаем, что мировое сообщество должно соответствующим образом отреагировать на подобное возмутительное решение".

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Темы: Росcиявойнацерковьмир
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