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В Україну намагались завезти 37 млн готівки у валізах: ймовірно викрадена на окупованих територіях

Валентина РоманенкоПонеділок, 13 березня 2023, 11:48
В Україну намагались завезти 37 млн готівки у валізах: ймовірно викрадена на окупованих територіях
фото СБУ

Служба безпеки України викрила ділків, які у валізах намагалися завезти в Україну готівки на 37 мільйонів гривень.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За даними слідства, п’ятеро учасників схеми намагалися приховано провезти ці кошти до Чернівецької області через пункт пропуску "Порубне". При цьому частину готівки вони заховали у валізи, а частину – примотали собі до тіла.

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За попередньою інформацією, ці гроші були викрадені з тимчасово окупованих територій України.

У подальшому здобуті злочинним шляхом кошти вивозили до однієї з країн Близького Сходу, а потім через європейські країни до митного кордону нашої держави.

Ділки намагались завезти готівку у Чернівецьку область під виглядом туристів на рейсовому автобусі.

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Наразі за матеріалами СБУ на вилучені кошти накладено арешт.

Вивчається версія, що незаконно ввезені гроші могли призначатися для фінансування російської агентури в Україні, зазначають у спецслужбі.

Також вказано, що в співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України відстежуються всі маршрути нелегального каналу та причетні до цього особи.

 

Дослівно: "Частину коштів, які були вилучені у "транзитній" країні ЄС раніше, зараз заблоковано. Вирішується питання щодо їх стягнення на користь України.

Досудове розслідування триває, вживаються комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх учасників схеми. СБУ наголошує на невідворотності покарання за злочини проти національної безпеки України".

Нагадаємо: В січні в Сумській області викрили і затримали громадян, які допомагали російським окупантам обмінювати награбовану в українців валюту на російські рублі.

Теми: СБУвійна
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