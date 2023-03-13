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В Украину пытались завезти 37 миллионов наличных в чемоданах

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 марта 2023, 11:48
В Украину пытались завезти 37 миллионов наличных в чемоданах
фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые в чемоданах пытались завезти в Украину наличности на 37 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия, пятеро участников схемы пытались скрыто провезти эти средства в Черновицкую область через пункт пропуска "Порубное". При этом часть наличных они спрятали в чемоданы, а часть - примотали себе к телу.

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По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины.

В дальнейшем добытые преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны до таможенной границы нашего государства.

Дельцы пытались завезти наличные в Черновицкую область под видом туристов на рейсовом автобусе.

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Сейчас по материалам СБУ на изъятые средства наложен арест.

Изучается версия, что незаконно ввезенные деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине, отмечают в спецслужбе.

Также указано, что в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица.

 

Дословно: "Часть средств, которые были изъяты в "транзитной" стране ЕС ранее, сейчас заблокированы. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины.

Досудебное расследование продолжается, принимаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех участников схемы. СБУ подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против национальной безопасности Украины".

Напомним: В январе в Сумской области разоблачили и задержали граждан, которые помогали российским оккупантам обменивать награбленную у украинцев валюту на российские рубли.

Темы: СБУвойна
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