В Украину пытались завезти 37 миллионов наличных в чемоданах
Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые в чемоданах пытались завезти в Украину наличности на 37 миллионов гривен.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: По данным следствия, пятеро участников схемы пытались скрыто провезти эти средства в Черновицкую область через пункт пропуска "Порубное". При этом часть наличных они спрятали в чемоданы, а часть - примотали себе к телу.
По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины.
В дальнейшем добытые преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны до таможенной границы нашего государства.
Дельцы пытались завезти наличные в Черновицкую область под видом туристов на рейсовом автобусе.
Сейчас по материалам СБУ на изъятые средства наложен арест.
Изучается версия, что незаконно ввезенные деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине, отмечают в спецслужбе.
Также указано, что в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица.
Дословно: "Часть средств, которые были изъяты в "транзитной" стране ЕС ранее, сейчас заблокированы. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины.
Досудебное расследование продолжается, принимаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех участников схемы. СБУ подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против национальной безопасности Украины".
Напомним: В январе в Сумской области разоблачили и задержали граждан, которые помогали российским оккупантам обменивать награбленную у украинцев валюту на российские рубли.