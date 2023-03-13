Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину пытались завезти 37 миллионов наличных в чемоданах

Валентина РоманенкоПонедельник, 13 марта 2023, 12:48
В Украину пытались завезти 37 миллионов наличных в чемоданах
фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, которые в чемоданах пытались завезти в Украину наличности на 37 миллионов гривен.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: По данным следствия, пятеро участников схемы пытались скрыто провезти эти средства в Черновицкую область через пункт пропуска "Порубное". При этом часть наличных они спрятали в чемоданы, а часть - примотали себе к телу.

 

По предварительной информации, эти деньги были похищены с временно оккупированных территорий Украины.

В дальнейшем добытые преступным путем средства вывозили в одну из стран Ближнего Востока, а затем через европейские страны до таможенной границы нашего государства.

Дельцы пытались завезти наличные в Черновицкую область под видом туристов на рейсовом автобусе.

Сейчас по материалам СБУ на изъятые средства наложен арест.

ВИДЕО ДНЯ

Изучается версия, что незаконно ввезенные деньги могли предназначаться для финансирования российской агентуры в Украине, отмечают в спецслужбе.

Также указано, что в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга Украины отслеживаются все маршруты нелегального канала и причастные к этому лица.

 

Дословно: "Часть средств, которые были изъяты в "транзитной" стране ЕС ранее, сейчас заблокированы. Решается вопрос об их взыскании в пользу Украины.

Досудебное расследование продолжается, принимаются комплексные меры для привлечения к ответственности всех участников схемы. СБУ подчеркивает неотвратимость наказания за преступления против национальной безопасности Украины".

Напомним: В январе в Сумской области разоблачили и задержали граждан, которые помогали российским оккупантам обменивать награбленную у украинцев валюту на российские рубли.

Темы: СБУвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов"

Украина впервые в истории вышла в финал Евро по футзалу среди женщин

За экс-министра инфраструктуры Пивоварского внесли 10 миллионов залога

Зеленский о подозреваемом Путине: Начинается историческая ответственность

Кремль об ордере на арест Путина: Сама постановка вопроса неприемлема

Сырский: Враг в Бахмуте задействовал все свои мощности, бои идут с трех сторон города

Все новости...
СБУ
Как ФСБ воюет против Украины. Убийства, теракты, вербовка "кротов", кибератаки
"Слава Украине!": СБУ окончательно установила личность расстрелянного в плену бойца
СБУ задержала предателя, который заменил украинское телевидение российской пропагандой в Купянске
Последние новости
02:38
Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов"
01:59
Прокурор МУС: Есть достаточно оснований считать Путина ответственным за похищение украинских детей
01:42
ПВО уничтожила все "Шахеды", которые атаковали Киев
01:17
Боррель об ордере для Путина: Это – начало процесса привлечения к ответственности
00:58
Залужный и Резников обсудили с США дальнейшее сопротивление агрессии РФ
00:21
Обстрелы Сумщины: россияне били по 3 громадам
23:59
В Париже снова вспыхнули протесты из-за принятия пенсионной реформы
23:58
Украина впервые в истории вышла в финал Евро по футзалу среди женщин
23:36
Санду: Молдова никогда не будет на стороне убийц
23:21
В районе Днепра уничтожили три "Шахеда", но есть и попадание в объект критической инфраструктуры
Все новости...