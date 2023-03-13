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"Вагнерівці" вербують людей в окупованому Мелітополі для штурму Бахмута – мер

Понеділок, 13 березня 2023, 13:49
Вагнерівці вербують людей в окупованому Мелітополі для штурму Бахмута – мер
Фото ілюстративне

В окупованому Мелітополі "вагнерівці" почали вербувати місцевих жителів для участі у боях в Бахмуті.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі національного марафону

Деталі: Він розповів, що наразі російські військові розміщуються по всьому місту і весь Мелітополь це "суцільна рашистська база".

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Пряма мова: "Що стосується мобілізації і Пригожина, то так – це правда (що ПВК "Вагнер" набирає місцевих жителів – ред.). І ми бачимо, що на початку тижня гауляйтер Балицький почав утворювати своє так зване "ополчєніє"…

Наприкінці тижня в закритих групах мелітопольців, що залишилися на території тимчасово окупованого міста почали робити розсилку і набирати мелітопольців в "Вагнер". Звичайно ніхто не погоджується. Але ті пропозиції, які вони роблять це 200 тисяч рублів начебто на місяць вони готові платити тим, хто готовий у складі "Вагнера" їхати до Бахмута".

Передісторія: У понеділок командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, але несуть великі втрати.

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Теми: БахмутМелітополь
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