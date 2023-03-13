Сирський: Вагнерівці намагаються прорватися у центр Бахмута, наступають з кількох напрямків

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, але несуть великі втрати.

Джерело: інформаційний центр Міноборони з посиланням на Сирського

Пряма мова командувач Сухопутних військ: "Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста".

Деталі: Водночас Сирський додав, що у ході жорстких боїв українські воїни завдають окупантам відчутних втрат.

Він підкреслив, що вогнем артилерії, танків та інших вогневих засобів захисники відбивають усі спроби противника захопити місто і оборона фортеці триває.

Передісторія:

9 березня командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Сили оборони не дали ворогу взяти Бахмут в оперативне оточення, але ситуація залишається дуже складною.

12 березня президент Володимир Зеленський заявив, що менш ніж за тиждень на Бахмутському напрямку росіяни втратили понад 1 100 військових убитими й 1,5 тисячі пораненими, було спалено понад 10 складів боєприпасів.