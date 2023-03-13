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Сирський: Вагнерівці намагаються прорватися у центр Бахмута, наступають з кількох напрямків

Ірина БалачукПонеділок, 13 березня 2023, 07:39
Сирський: Вагнерівці намагаються прорватися у центр Бахмута, наступають з кількох напрямків
Сирський і українські оборонці. Фото надане УП Міноборони

Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив, що ситуація довкола Бахмута у Донецькій області складна – окупанти не полишають спроб прорвати оборону і просунутися у центр міста, але несуть великі втрати.  

Джерело: інформаційний центр Міноборони з посиланням на Сирського

Пряма мова командувач Сухопутних військ: "Ситуація довкола Бахмута залишається складною. Штурмові загони Вагнера наступають з декількох напрямків, намагаючись прорвати оборону наших військ і просунутися до центральних районів міста".

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Деталі: Водночас Сирський додав, що у ході жорстких боїв українські воїни завдають окупантам відчутних втрат.

Він підкреслив, що вогнем артилерії, танків та інших вогневих засобів захисники відбивають усі спроби противника захопити місто і оборона фортеці триває.

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Теми: БахмутвійнаДонецька область
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