"Вагнеровцы" вербуют людей в оккупированном Мелитополе для штурма Бахмута - мэр
В оккупированном Мелитополе "вагнеровцы" начали вербовать местных жителей для участия в боях в Бахмуте.
Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона
Детали: Он рассказал, что сейчас российские военные размещаются по всему городу и весь Мелитополь это "сплошная рашистская база".
Прямая речь: "Что касается мобилизации и Пригожина, то да - это правда (что ЧВК "Вагнер" набирает местных жителей - ред.). И мы видим, что в начале недели гауляйтер Балицкий начал образовывать свое так называемое "ополчение"...
В конце недели в закрытых группах мелитопольцев, оставшихся на территории временно оккупированного города начали делать рассылку и набирать мелитопольцев в "Вагнер". Конечно никто не соглашается. Но те предложения, которые они делают это 200 тысяч рублей якобы в месяц они готовы платить тем, кто готов в составе "Вагнера" ехать в Бахмут".
Предыстория: В понедельник командующий Сухопутных войск Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области сложная - оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города, но несут большие потери.