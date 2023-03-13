Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Вагнеровцы" вербуют людей в оккупированном Мелитополе для штурма Бахмута - мэр

Понедельник, 13 марта 2023, 14:49
Вагнеровцы вербуют людей в оккупированном Мелитополе для штурма Бахмута - мэр

В оккупированном Мелитополе "вагнеровцы" начали вербовать местных жителей для участия в боях в Бахмуте.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона

Детали: Он рассказал, что сейчас российские военные размещаются по всему городу и весь Мелитополь это "сплошная рашистская база".

Прямая речь: "Что касается мобилизации и Пригожина, то да - это правда (что ЧВК "Вагнер" набирает местных жителей - ред.). И мы видим, что в начале недели гауляйтер Балицкий начал образовывать свое так называемое "ополчение"...

В конце недели в закрытых группах мелитопольцев, оставшихся на территории временно оккупированного города начали делать рассылку и набирать мелитопольцев в "Вагнер". Конечно никто не соглашается. Но те предложения, которые они делают это 200 тысяч рублей якобы в месяц они готовы платить тем, кто готов в составе "Вагнера" ехать в Бахмут".

Предыстория: В понедельник командующий Сухопутных войск Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области сложная - оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города, но несут большие потери.

Темы: БахмутМелитополь
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Ордер на арест Путина оправдан – Байден

Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов"

Украина впервые в истории вышла в финал Евро по футзалу среди женщин

За экс-министра инфраструктуры Пивоварского внесли 10 миллионов залога

Зеленский о подозреваемом Путине: Начинается историческая ответственность

Кремль об ордере на арест Путина: Сама постановка вопроса неприемлема

Все новости...
Бахмут
Сырский: Вагнеровцы пытаются прорваться в центр Бахмута, наступают с нескольких направлений
Более 1100 убитых, десяток сожженных складов: Зеленский назвал потери врага под Бахмутом
Россияне потеряли два десятка вояк, штурмуя опорные пункты пограничников
Последние новости
04:31
Трампу вернули канал в YouTube после двух лет блокировки
04:15
Ордер на арест Путина оправдан – Байден
03:35
фото, видеоВ Москве бары заподозрили в финансировании ВСУ: посетителей заставляли подпевать "Любэ"
02:38
Атака дронов на Украину: силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов"
01:59
Прокурор МУС: Есть достаточно оснований считать Путина ответственным за похищение украинских детей
01:42
ПВО уничтожила все "Шахеды", которые атаковали Киев
01:17
Боррель об ордере для Путина: Это – начало процесса привлечения к ответственности
00:58
Залужный и Резников обсудили с США дальнейшее сопротивление агрессии РФ
00:21
Обстрелы Сумщины: россияне били по 3 громадам
23:59
В Париже снова вспыхнули протесты из-за принятия пенсионной реформы
Все новости...