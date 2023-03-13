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"Вагнеровцы" вербуют людей в оккупированном Мелитополе для штурма Бахмута - мэр

Понедельник, 13 марта 2023, 13:49
Вагнеровцы вербуют людей в оккупированном Мелитополе для штурма Бахмута - мэр

В оккупированном Мелитополе "вагнеровцы" начали вербовать местных жителей для участия в боях в Бахмуте.

Источник: мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире национального марафона

Детали: Он рассказал, что сейчас российские военные размещаются по всему городу и весь Мелитополь это "сплошная рашистская база".

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Прямая речь: "Что касается мобилизации и Пригожина, то да - это правда (что ЧВК "Вагнер" набирает местных жителей - ред.). И мы видим, что в начале недели гауляйтер Балицкий начал образовывать свое так называемое "ополчение"...

В конце недели в закрытых группах мелитопольцев, оставшихся на территории временно оккупированного города начали делать рассылку и набирать мелитопольцев в "Вагнер". Конечно никто не соглашается. Но те предложения, которые они делают это 200 тысяч рублей якобы в месяц они готовы платить тем, кто готов в составе "Вагнера" ехать в Бахмут".

Предыстория: В понедельник командующий Сухопутных войск Александр Сырский сообщил, что ситуация вокруг Бахмута в Донецкой области сложная - оккупанты не оставляют попыток прорвать оборону и продвинуться в центр города, но несут большие потери.

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Темы: БахмутМелитополь
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