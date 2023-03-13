В Москве вырубают леса для размещения комплексов ПВО – Insider

Вид с территории церкви на зеленую зону и уничтоженный под установку ПВО лес. Фото The Insider. Коллаж УП

Московские власти начали вырубать леса, чтобы расположить системы ПВО в российской столице.

Источник: расследование The Insider

Детали: По данным издания активные вырубки леса после Нового года начались сразу в нескольких районах Москвы.

В Лосином острове и на опытных полях Тимирязевской сельхозакадемии уже развернули зенитно-ракетные комплексы С-400.

В районе Печатники вырубили около 100 гектаров леса в охранной зоне музея-заповедника Коломенское – тоже под нужды Минобороны РФ.

фото The Insider

В Тимирязевском районе на севере Москвы стоят четыре ЗРК С-400, все пусковые установки находятся в рабочем положении. Также на площадке развернута многофункциональная РЛС 92Н6Е, она обнаруживает и сопровождает воздушные цели.

Скриншот из видео The Insider

Сообщатся, что площадку под ПВО на опытных полях начали оборудовать еще 31 декабря – сплошного леса там не было, поэтому почву просто выровняли и залили асфальтом.

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Какой-либо информации о работах ни на одном из государственных порталов не было, а интересующиеся жители района на свои запросы получали отписки. Сейчас площадку с ПВО окружают два забора.

фото The Insider

Отмечается, что расстояние от опытных полей до ближайших жилых многоэтажек всего около 200 метров.

Еще одной площадкой для размещения ПВО стала территория парка-заповедника "Лосиный остров" в районе Богородское на северо-востоке Москвы. Расстояние от ПВО до жилых многоэтажек – тоже около 200 метров.

фото The Insider

Сообщается, что четыре пусковые установки С-400 из девяти переведены в вертикальную, боевую позицию. Также в рабочем положении находятся и радиолокационные станции.

Установка С-400 вызвала возмущение экологов и местных жителей, поскольку этот участок относится к особо охраняемой природной территории.

фото The Insider

Но на один из запросов о вырубку леса активисты получили ответ, что "указанные в обращении работы проводятся в целях обеспечения национальной безопасности и обороны Российской Федерации".

По данным издания, самый большой ущерб для экологии нанесла стройка в микрорайоне Курьяново (входит в район Печатники) на юго-востоке Москвы. Там для нужд военных в условиях строжайшей секретности уничтожили огромный лесной массив в 100 га на левом берегу Москвы-реки, прямо напротив усадьбы Коломенское.

фото The Insider

Лес начали активно уничтожать 25 января. Строителям дали месяц, чтобы положить асфальт под ПВО.

Па данным одного из работников, здесь будет 10 площадок, которые займут 55 гектаров. По меньшей мере, на одной из них будет размещаться ПВО.

В "Автодоре" уверяют, что это все "временно", мол "после окончания специальной военной операции (так в России называют войну против Украины – ред.) все уберут и обратно высадят лес".

Сообщается, что москвичи опасаются, что этот памятник может лишиться статуса объекта всемирного наследия ЮНЕСКО после столь радикальных перемен ландшафта.

Еще одна площадка, предположительно под установку системы ПВО, появилась в Измайловском лесопарке. Лес на входе в парк, в 500 метрах от метро Измайловская, начали вырубать в начале января. К работам привлекли около сотни рабочих, а участок охраняли наряды полиции и Росгвардия. В сжатые сроки место вырубки закатали в асфальт.

фото The Insider

Издание отмечает, что на момент написания статьи военную технику еще не поставили.

В Новой Москве ПВО разместили на самой большой (по состоянию на 2013 год – ред.) в Европе мусорной свалке – полигоне "Саларьево". Здесь установлена мобильная РЛС разведки и целеуказания П-18-2 "Прима".

Сообщается, что вместе с "Примой" используются ЗРК малого или среднего радиуса действия, такие как "Бук" или "Тор".

The Insider также подчеркивает, что кроме ЗРК С-400 в спальных районах Москвы, в центре города поставили несколько ЗРПК "Панцирь-С1".

Это системы среднего радиуса действия, которые можно использовать для защиты "малоразмерных военных, в том числе подвижных, и административно-промышленных объектов и районов от самолетов, вертолетов, крылатых ракет и высокоточного оружия".

Один "Панцирь" появился на здании Минобороны на Фрунзенской набережной. Впервые он был замечен 25 декабря, а 19 января фото комплекса выложили сразу несколько Telegram-каналов.

Также в январе москвичи увидели, как возле метро Таганская на крышу здания по адресу Тетеринский переулок, 8, поднимают ЗРПК, похожий на "Панцирь-С1".

Еще два комплекса заметили на Петровке, 38А около ГУ МВД Москвы и на здании типографии у метро 1905 года, а за день до митинга-концерта "Слава защитникам Отечества" в Лужниках "Панцирь-С1" увидели на Воробьевых горах.

Минобороны пока ни разу не прокомментировало развертывание ЗРК на территории города. Эксперты же говорят, что размещение ЗРК и ЗРПК в черте города, а особенно в центре, в стране, где не объявлено военное положение, является нарушением техники безопасности, поскольку возможны неконтролируемые пуски и другие ЧП разного рода.