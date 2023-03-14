На Запоріжжі окупанти розробили план втечі колаборантів до Криму – ЦНС

У місті Василівка Запорізької області російські загарбники розробили план евакуації до Криму співробітників так званої адміністрації та їхніх родичів, у такий спосіб окупанти намагаються подолати панічні настрої серед колаборантів.

Джерело: Центр національного спротиву

Дослівно: "Окупанти розробили план евакуації посадовців ворожої адміністрації та їхніх родичів з тимчасово захопленої Василівки. Згідно з планом, колаборанти з родинами мають втекти до Криму за 2 год до відступу російських військових".

Деталі: Зазначається, що відповідним планом росіяни хочуть нівелювати панічні настрої серед колаборантів.

Що цьому передувало: У лютому Генштаб ЗСУ повідомляв, що на Херсонщині російська окупаційна "влада" готується до втечі до Криму, а місцеві колаборанти вже почали виїжджати на територію півострова.