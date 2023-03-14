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В Запорожье оккупанты разработали план побега коллаборационистов в Крым – ЦНС

"Украинская правда"Вторник, 14 марта 2023, 02:57
В Запорожье оккупанты разработали план побега коллаборационистов в Крым – ЦНС
РОССИЙСКИЙ ОККУПАНТ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ARMYINFORM

В городе Васильевка Запорожской области российские захватчики разработали план эвакуации в Крым сотрудников так называемой администрации и их родственников, таким образом оккупанты пытаются преодолеть панические настроения среди коллаборационистов.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "Оккупанты разработали план эвакуации должностных лиц вражеской администрации и их родственников с временно захваченной Васильевки. Согласно плану, коллаборационисты с семьями должны бежать в Крым за 2 часа до отступления российских военных".

Детали: Отмечается, что соответствующим планом россияне хотят нивелировать панические настроения среди коллаборационистов.

Что этому предшествовало: В феврале Генштаб ВСУ сообщал, что на Херсонщине российская оккупационная "власть" готовится к бегству в Крым, а местные коллаборационисты уже начали выезжать на территорию полуострова.

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Темы: Запорожская областьоккупацияКрымэвакуация
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