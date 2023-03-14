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Британська розвідка: Росія вводить ліміт на снаряди через їх нестачу

"Європейська правда"Вівторок, 14 березня 2023, 08:46
Британська розвідка: Росія вводить ліміт на снаряди через їх нестачу
Російські загарбники набирають снаряди. Фото РИА новости

Росія все частіше застосовує принципи командно-адміністративної економіки до свого військово-промислового комплексу, який не встигає забезпечувати потреби фронту у боєприпасах.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії.

Протягом останніх тижнів, як повідомляється, дефіцит російських артилерійських боєприпасів, ймовірно, посилився до такої міри, що на багатьох ділянках фронту застосовуються заходи з нормування снарядів.

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"Це майже напевно стало ключовою причиною того, що жодне російське з'єднання не змогло останнім часом здійснити оперативно значущі наступальні дії", – вважають у Міноборони Британії.

Також зазначається, що Росія майже напевно вже вдалася до використання старих запасів боєприпасів, які раніше були визнані непридатними для застосування.

У Міноборони Британії звернули увагу на те, що указом президента РФ від 3 березня 2023 року передбачені заходи, які дозволять міністерству торгівлі та промисловості в обхід повноважень керівників оборонних підприємств, які не виконують виробничі завдання, призупиняти їхню діяльність.

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"Росія все частіше застосовує принципи командно-адміністративної економіки до свого військово-промислового комплексу, оскільки визнає, що її оборонні виробничі потужності є ключовою слабкістю в умовах "спеціальної військової операції", що дедалі більше виснажується", – йдеться в огляді.

Нагадаємо, у військовій розвідці Литви заявили, що у Росії зараз є ресурси на продовження інтенсивної війни протягом двох років. Хоча про якість ресурсів не йдеться, але й стара техніка завдає великої шкоди. 

Теми: Росіявійназброярозвідка
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