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Британская разведка: Россия вводит лимит на снаряды из-за их нехватки

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 08:46
Британская разведка: Россия вводит лимит на снаряды из-за их нехватки
Российские захватчики набирают снаряды. Фото РИА новости

Россия все чаще применяет принципы командно-административной экономики к своему военно-промышленному комплексу, который не успевает обеспечивать потребности фронта в боеприпасах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В течение последних недель, как сообщается, дефицит российских артиллерийских боеприпасов, вероятно, усилился до такой степени, что на многих участках фронта применяются меры по нормированию снарядов.

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"Это почти наверняка стало ключевой причиной того, что ни одно российское соединение не смогло в последнее время осуществить оперативно значимые наступательные действия", – считают в Минобороны Британии.

Также отмечается, что Россия почти наверняка уже прибегла к использованию старых запасов боеприпасов, которые ранее были признаны непригодными для использования.

В Минобороны Британии обратили внимание, что указом президента РФ от 3 марта 2023 года предусмотрены меры, которые позволят министерству торговли и промышленности в обход полномочий руководителей оборонных предприятий, которые не выполняют производственные задачи, приостанавливать их деятельность.

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"Россия все чаще применяет принципы командно-административной экономики к своему военно-промышленному комплексу, поскольку признает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевой слабостью в условиях "специальной военной операции", которая все больше истощается", – говорится в обзоре.

Напомним, в военной разведке Литвы заявили, что у России сейчас есть ресурсы на продолжение интенсивной войны в течение двух лет. Хотя о качестве ресурсов речь не идет, но и старая техника наносит большой вред.

Темы: Росcиявойнаоружиеразведка
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