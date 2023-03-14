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Британская разведка: Россия вводит лимит на снаряды из-за их нехватки

"Европейская правда"Вторник, 14 марта 2023, 09:46
Британская разведка: Россия вводит лимит на снаряды из-за их нехватки
Российские захватчики набирают снаряды. Фото РИА новости

Россия все чаще применяет принципы командно-административной экономики к своему военно-промышленному комплексу, который не успевает обеспечивать потребности фронта в боеприпасах.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В течение последних недель, как сообщается, дефицит российских артиллерийских боеприпасов, вероятно, усилился до такой степени, что на многих участках фронта применяются меры по нормированию снарядов.

"Это почти наверняка стало ключевой причиной того, что ни одно российское соединение не смогло в последнее время осуществить оперативно значимые наступательные действия", – считают в Минобороны Британии.

Также отмечается, что Россия почти наверняка уже прибегла к использованию старых запасов боеприпасов, которые ранее были признаны непригодными для использования.

В Минобороны Британии обратили внимание, что указом президента РФ от 3 марта 2023 года предусмотрены меры, которые позволят министерству торговли и промышленности в обход полномочий руководителей оборонных предприятий, которые не выполняют производственные задачи, приостанавливать их деятельность.

"Россия все чаще применяет принципы командно-административной экономики к своему военно-промышленному комплексу, поскольку признает, что ее оборонные производственные мощности являются ключевой слабостью в условиях "специальной военной операции", которая все больше истощается", – говорится в обзоре.

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Напомним, в военной разведке Литвы заявили, что у России сейчас есть ресурсы на продолжение интенсивной войны в течение двух лет. Хотя о качестве ресурсов речь не идет, но и старая техника наносит большой вред.

Темы: Росcиявойнаоружиеразведка
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