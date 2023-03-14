Білорусь анонсувала призов на військові збори в березні

Білоруське Міністерство оборони анонсувало плановий призов військовозобов'язаних на військові збори в поточному місяці.

Джерело: Міністерство оборони Республіки Білорусь

Дослівно: "У Збройних Силах тривають планові заходи щодо підвищення рівня бойової готовності з'єднань і військових частин, в рамках яких протягом березня буде здійснюватися плановий призов військовозобов'язаних на військові збори.

Під час зборових заходів військовозобов'язані підвищать свої професійні знання, ознайомляться з новими зразками озброєння, військової та спеціальної техніки, візьмуть участь у спланованих тренуваннях і навчаннях".

Нагадаємо: Збройні сили Білорусі та Росії невпинно проводять військові навчання на тлі війни в Україні. Військовими навчаннями 2021 року ці дві країни прикривали скупчення сил і військової техніки біля кордонів України.

У Росії хочуть підвищити призовний вік - 21-30 років замість 18-27 років - але робити це поетапно і до 2025 року включно призивати в армію більше людей різного віку.