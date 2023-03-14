Беларусь анонсировала призыв на военные сборы в марте

Беларусское Министерство обороны анонсировало плановый призыв военнообязанных на военные сборы в текущем месяце.

Источник: Министерство обороны Республики Беларусь

Дословно: "В Вооруженных Силах продолжаются плановые мероприятия по повышению уровня боевой готовности соединений и воинских частей, в рамках которых в течение марта будет осуществляться плановый призыв военнообязанных на военные сборы.

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В ходе сборовых мероприятий военнообязанные повысят свои профессиональные знания, ознакомятся с новыми образцами вооружения, военной и специальной техники, примут участие в спланированных тренировках и учениях".

Напомним: Вооруженные силы Беларуси и России непрестанно проводят военные учения на фоне войны в Украине. Военными учениями в 2021 году эти две страны прикрывали скопление сил и военной техники у границ Украины.

В России хотят повысить призывной возраст - 21-30 лет вместо 18-27 лет - но делать это поэтапно и до 2025 года включительно призывать в армию больше людей разного возраста.